Atual campeã mundial, a seleção da França estreará na Copa do Mundo, às 16 horas desta terça-feira (horário de Brasília), contra a Austrália, sob desconfiança. E não somente pelos seguidos desfalques de peso, que causam angústia na torcida francesa. As apresentações da equipe comandada por Didier Deschamps ficaram aquém do esperado na preparação para o Mundial do Catar.

Entre junho e setembro, o time francês conquistou apenas uma vitória em seis jogos, com derrotas para Dinamarca, Áustria e Croácia, a qual venceu na final da Copa de 2018, na Rússia. Tantos tropeços em série custaram a eliminação antecipada na Liga das Nações da Uefa.

Se com força total os franceses deixaram a desejar, o que esperar da seleção após seguidas baixas de peso? A angústia da torcida se justifica pelos desfalques dos atacantes Karim Benzema, o atual Bola de Ouro, e Alan Nkunku, do zagueiro Presnel Kimpembe, dos volantes Paul Pogba e N’Golo Kanté.

A baixa que mais chamou a atenção é a de Benzema, por todo o brilho do atacante com a camisa do Real Madrid na última temporada europeia. Mas a França conta com outros jogadores de peso para o setor, como Kylian Mbappé, Antoine Griezmann e Olivier Giroud. Junto, o trio soma 119 gols com a camisa francesa.

Não por acaso, Deschamps pediu calma aos torcedores franceses. “Nosso objetivo é ultrapassar etapas, jogo a jogo, e em uma competição, como a Copa do Mundo, cada equipe tem suas peripécias: o importante é manter a calma e a serenidade, para ultrapassar cada obstáculo”, diz o treinador.

A preocupação dele é com o meio-campo, e não com o ataque. Por conta da falta de opções, Kanté e Pogba devem fazer mais falta do que Benzema. Tanto que o treinador cogita uma formação mais ofensiva, recuando Griezmann para atuar no meio-campo. Para piorar, o time francês conta com laterais mais ofensivos, o que pode deixar a boa defesa descoberta.

Os desfalques não são exclusividade dos franceses. A Austrália também perdeu um jogador importante depois de definir sua lista de convocados. Trata-se do atacante Martin Boyle, titular da equipe, também por lesão. Marco Tilio deve ser o seu substituto na estreia, no Al Janoub Stadium, na cidade de Al Wakrah.

Outra opção para o setor é Garang Kuol, que deve começar no banco de reservas. O jogador tem apenas 18 anos, mas já chamou a atenção do futebol mundial. Tanto que tem contrato com o Newcastle, o novo rico do futebol inglês.

Por coincidência, Austrália e França vão se enfrentar numa estreia em Copa, exatamente como aconteceu há quatro anos, na Rússia. Na ocasião, os franceses confirmaram o favoritismo, mas a vitória foi conquistada no sufoco.

“MALDIÇÃO”

No Catar, a seleção francesa tenta acabar com a “maldição do campeão”. Nas últimas edições da Copa, o campeão costuma ser eliminado na primeira fase do Mundial seguinte. Isso aconteceu com a própria França em 2002, quatro anos após faturar seu primeiro título, em 1998, diante de sua torcida.

A situação se repetiu com a Itália, campeã em 2006 e eliminada de forma precoce em 2010. E também com Espanha (queda cedo em 2014) e Alemanha (em 2018).