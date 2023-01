Fábio Dias/PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), com apoio da Polícia Militar do Paraná e a Guarda Municipal de Campo Largo, prendeu dois indivíduos suspeitos de envolvimento em crimes de homicídio e tráfico de drogas, durante operação deflagrada na manhã desta quinta-feira (26), em Campo Largo, Região Metropolitana de Curitiba.

LEIA MAIS NO BLOG PLANTÃO DE POLÍCIA, CLICANDO AQUI