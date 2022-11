Senegal e Holanda vão entrar no gramado do estádio Al-Thumama, em Doha, às 13h desta segunda-feira (horário de Brasília), para disputar um dos mais aguardados jogos da primeira fase da Copa do Mundo. Ele colocará frente a frente o atual campeão da África contra os holandeses, que recuperaram a sua reputação, conseguindo a vaga para o Mundial do Catar, depois de anos de decepções sucessivas. Não se classificaram para a Eurocopa de 2016 e nem para a Copa do Mundo de 2018 e pararam nas oitavas de final da Euro disputada no ano passado.

Mas, no jogo que conclui a primeira rodada do Grupo A, quem vencer praticamente colocará seus pés nas oitavas de final. E os desfalques poderão ser determinantes. No lado do Senegal, poucos dias antes da estreia na Copa, o corte do atacante Sadio Mané surpreendeu. Recém-operado depois de se machucar durante um jogo pelo seu clube, o Bayern de Munique, a ausência do segundo melhor jogador de futebol do mundo, de acordo com a eleição da Bola de Ouro, pode ter mudado a sorte dos africanos na competição.

Sem o brilho da incontestável estrela do time, fica mais complicado para os africanos criarem uma surpresa contra uma grande equipe europeia. Isso já aconteceu na Copa do Mundo de 2002, contra a França. Com o decisivo Aliou Cissé em campo, os africanos surpreenderam os então campeões mundiais e venceram por 1 a 0.

Diante de uma ausência do tamanho de Mané, resta a Cissé, agora técnico da seleção, apostar no conjunto e na força física do seu time. “Desde o Mundial de 2018 conseguimos ser campeões africanos, formamos uma nova safra de jogadores, alguns dos quais atuam em algumas das melhores equipes do mundo”, afirma o treinador. “Não entraremos em campo com complexo de inferioridade.”

Os holandeses também terão um desfalques, como o meia Georginio Wijnaldum, também fora da Copa por lesão. E o atacante Memphis Depay, que vem tratando uma lesão na coxa esquerda desde setembro. Mas o técnico Louis Van Gaal tem mais talentos à sua disposição para fazer reposições mantendo altos a intensidade e o nível técnico do seu time.

Mesmo assim, os holandeses não aceitam que são favoritos. “Mesmo sem o seu melhor jogador, o Senegal continua a ter muitas qualidades para mostrar”, diz Van Gaal, que, aos 71 anos, deixou a vida de treinador aposentado para recolocar o futebol da Holanda no seu devido lugar.

É que depois de chegar ao terceiro lugar na Copa do Mundo do Brasil, em 2014, os holandeses passaram maus bocados. Não se classificaram para o Mundial da Rússia e nem para a Euro de 2016. “Na Copa de 2014 chegamos na terceira colocação com uma equipe que julgo inferior em qualidade do que nosso elenco atual”, diz Van Gaal. “Mas, para vencer um título mundial é preciso de técnica, tática e, também, uma dose de sorte.”

Nas mãos de Van Gaal, a seleção da Holanda voltou a ser forte. Passou invicta pelas Eliminatórias e está a quinze partidas sem perder. Mas, mais do que a classificação para a Copa do Catar, o veterano técnico conseguiu montar um time com mais equilíbrio e com novas estrelas, como Xavi Simons e Cody Gakpo, ambos do PSV. O ritmo da equipe continua a ser ditado por Frenkie de Jong e na defesa Virgil Van Dijk continua a ser um xerife, de respeito.

Um ponto de interrogação é o goleiro do time. Para substituir o bom, mas veterano Cillessen, titular em 2014, Van Gaal está apostando em Bijlow, Pasveer e Noppert, bem menos experientes e sem referência internacional. Mesmo sem o talento de Mané e o eventual favoritismo dos holandeses, os senegaleses prometem lutar para manter a tradição de sempre ganharem a sua partida de estreia em uma Copa do Mundo.