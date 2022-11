Autor do gol que colocou os Estados Unidos nas oitavas de final com a vitória por 1 a 0 sobre o Irã, terça-feira, o meia Pulisic comemorou a classificação diretamente do hospital. O jogador foi levado para fazer exames após se chocar com o goleiro adversário justamente quando mandou a bola no fundo das redes, aos 37 minutos do primeiro tempo.

“Estou tão orgulhoso dos meus caras! Estarei pronto no sábado, não se preocupem”, disse o camisa 10, que foi diagnosticado com uma lesão pélvica. A seleção norte-americana afirmou ainda que estará atenta às questões físicas do atleta, que garantiu presença na partida com a Holanda.

Pulisic sofreu a lesão bem na hora do gol. Invés de comemorar, ficou caído no gramado e precisou de atendimento médico. Nas imagens da televisão, ficou nítido que o atleta estava passando mal. Apesar disso, ele voltou a campo e só foi substituído no intervalo. O técnico dos EUA, Gregg Berhalter, disse que a decisão foi preventiva.

“Ele foi levado ao hospital por precaução. Ele estava meio tonto. Mas a lesão foi no abdômen, foi uma lesão abdominal. Ele saiu de campo por causa da lesão”, disse o treinador.

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Irã, os EUA garantiram a segunda posição do Grupo B, com cinco pontos, que teve a Inglaterra na primeira posição, com sete. Eliminados, o Irã terminou com três, enquanto o País de Gales ficou com um.

O próximo desafio dos EUA é justamente contra a Holanda, que avançou, ao garantir a liderança do Grupo A. Senegal ficou em segundo.