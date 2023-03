As últimas decepções (Mundial, Recopa, Supercopa do Brasil e Taça Guanabara) ainda incomodam o Flamengo. Apesar da vitória sobre o Vasco por 3 a 1, neste domingo, no Maracanã, o lateral Ayrton Lucas citou os últimos tropeços da equipe para salientar a importância de conquistar o título do Campeonato Carioca. O clube rubro-negro fará a final diante do Fluminense, que despachou o Volta Redonda.

“Clássico é sempre difícil. Sabíamos que seria um jogo muito pegado, decidido nos detalhes. Estamos felizes por ter passado e conseguido chegar à final. Estávamos tristes pelas derrotas nas finais. Precisamos corrigir algumas coisas ainda para confirmar o título”, afirmou o lateral.

Ayrton Lucas, inclusive, foi um dos destaques da partida. Com um esquema com três defensores, o jogador teve mais liberdade e conseguiu fazer um gol com o pé direito, já nos minutos finais do embate.

“Feliz por ter marcado mais um gol com essa camisa. A final será muito difícil. O momento agora é de descanso. Temos mais um clássico pela frente. Vamos buscar esse título”, enfatizou.

Sobre Vítor Pereira, que chegou a receber alguns xingamentos durante o clássico, Ayrton Lucas alertou. “Independentemente de quem joga, ele coloca os melhores jogadores e respeitamos. Não começamos muito bem a temporada. Estamos procurando melhorar para não acontecer mais esses tropeços em momentos decisivos”, disse.