O técnico Luis Enrique tem um problema de ordem médica para definir a Espanha para o jogo das oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. O lateral Azpilicuelta sentiu um problema muscular na derrota para o Japão e precisou deixar o gramado. Ele agora depende de uma avaliação médica para saber se reúne condições de reforçar a equipe.

No treinamento desta sexta, o jogador ficou de fora das atividades e foi submetido a exames na Universidade do Catar. Logo em seguida, ele já iniciou tratamento intensivo.

Pela programação da comissão técnica, Azpilicuelta deve participar apenas de um treino regenerativo. Como no sábado todo o elenco vai ganhar folga, os médicos querem acompanhar essa evolução para dar um parecer final.

Luis Enrique espera contar com o jogador para reforçar o setor defensivo. O comandante não gostou a atuação da equipe na derrota para o Japão e pretende fazer uns ajustes táticos a fim de encarar os marroquinos que se classificaram em primeiro lugar no Grupo F, deixando a Croácia na segunda colocação.

O jogo contra Marrocos, pelas oitavas de final, está marcado para a próxima terça-feira, no estádio Education City às 12h. Uma outra novidade para esse encontro foi a definição em relação ao uniforme que a Espanha vai usar.

Ao invés do tradicional vermelho, a seleção do técnico Luis Enrique vai entrar em campo vestindo a camisa azul. A Espanha não usa o seu segundo uniforme desde a final da Copa do Mundo de 2010, quando conquistou o título com um gol na prorrogação do meia Andrés Iniesta sobre a Holanda.