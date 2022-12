Em entrevista ao E! News, Margot Robbie revelou que suas cenas de beijos com Brad Pitt, no filme Babilônia, de Damien Chazelle, na verdade, foram improvisadas. A estrela, que já esteve ao lado do ator em outro longa, Era Uma Vez em Hollywood, contou que a ideia de beijar o astro surgiu durante as gravações – e que precisou convencer o diretor a seguir com as cenas.

A atriz contou que as cenas de beijos não estavam no roteiro. “Mas pensei: ‘quando eu terei novamente a chance de beijar Brad Pitt? Eu apenas vou fazer isso'”, contou. Margot disse que precisou convencer Damien Chazelle para que a interação acontecesse e admitiu que as filmagens dos momentos com Pitt “foram ótimas”.

“Eu disse: ‘Damien, acho que Nellie apenas subiria e beijaria Jack'”, contou. “E Damien falou: ‘bem, ela poderia. Espera, você só quer beijar Brad Pitt’. E eu fiquei tipo: ‘ah, então me processe. Esta oportunidade pode nunca mais aparecer’. E ele disse: ‘funciona para a personagem’. E eu respondi: ‘acho que sim'”, completou.

A atriz revelou também que o diretor pediu que a gravação acontecesse mais de uma vez. “Ele estava tipo, ‘não, faça de novo. Isso realmente funciona.’ Eu fiquei tipo, ‘oh, ótimo'”, falou.

Além de Pitt, Margot Robbie também beija a atriz Li Jun Li, com quem já participou de produções como Sex/Life e O Exorcista.

Com estreia nos cinemas brasileiros no dia 19 de janeiro de 2023, o filme também tem no elenco Lukas Haas, Tobey Maguire, Spike Jonze, Jean Smart, Flea, Samara Weaving e Olivia Wilde. A história acompanha a ascensão e a queda dos personagens durante uma era de decadência desenfreada e depravação em uma jovem Hollywood.