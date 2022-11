Francesco Bagnaia confirmou o título da MotoGP 2022 neste domingo e tirou a Ducati da fila de títulos após 15 anos. “Peco” é o primeiro italiano a conquistar a categoria desde Valentino Rossi, em 2009. No GP da Comunidade Valenciana, Bagnaia soube aproveitar a boa vantagem e fez corrida de segurança, terminando em oitavo. A etapa foi vencida pela Suzuki de Alex Rins. O pódio no GP de Valência ainda teve Brad Binder, da KTM, e Jorge Martin, da Pramac. Defensor do título, Quartararo terminou em quarto e não conseguiu tomar o título da equipe italiana.

Com 23 pontos de vantagem, Bagnaia precisava apenas chegar entre os 14 melhores neste domingo e conseguiu cumprir o feito sem correr muitos riscos. Este é o primeiro título de um italiano com uma moto italiana na MotoGP nos últimos 50 anos. O último havia sido Giacomo Agostini, em 1972.

Bagnaia confirma a maior virada da história do atual sistema de pontos da MotoGP e termina o ano na liderança com 265 pontos. O francês fica na segunda colocação do campeonato, com 248 pontos. A diferença tirada por Bagnaia chegou a ser de 91 pontos, quando o italiano abandonou quatro provas no começo da temporada.

“Sentimento é ótimo. Minha ambição era estar no top 5, mas comecei a ter dificuldades para controlar a frente da moto após umas cinco voltas. O mais importante é o título, foi um dia realmente espetacular”, celebrou Bagnaia após a corrida.

Quartararo, que em 2021 se tornou o primeiro francês a conquistar a classe rainha, precisava vencer a prova e torcer contra “Peco” para ficar com o bicampeonato. O piloto da Yamaha terminou a prova espanhola na quarta posição. Após vencer na Austrália, Alex Rins fecha a temporada com mais uma vitória.

O começo da corrida no Circuito Ricardo Tormo foi quente, com uma disputa por posição entre os dois postulantes ao título. Bagnaia e Quartararo chegaram a trocar de posição algumas vezes. O francês ainda chegou a ter um toque com Jack Miller e Bagnaia, uma pequena parte da moto do italiano se soltou.

Alex Rins fez grande largada e pulo da quinta para a primeira posição, ele foi acompanhado de perto por Jorge Martin e Jack Miller. A briga nas posições seguintes também seguiu apertada entre Quartararo, Brad Binder, Miguel Oliveira, Luca Marini e Bagnaia. Bastianini entrou na briga pela oitava posição e pressionou Bagnaia também.

Aleix Espargaró, que havia terminado todas as provas da temporada, não conseguiu continuar na pista e abandonou na última etapa. Marc Marquez, que largou na P2, foi para o chão na prova 17 e precisou abandonar a prova. Johann Zarco foi mais um a abandonar a disputa. No pódio até então, Miller caiu com sua Ducati no fim da prova.

Confira a classificação para a Etapa da Comunidade Valenciana:

1º Alex Rins (Suzuki), em 41min22s250

2º Brad Binder (KTM), a 0s396

3º Jorge Martin (Pramac), a 1s059

4º Fabio Quartararo (Yamaha), a 1s911

5º Miguel Oliveira (KTM), a 7s122

6º Joan Mir (Suzuki), a 7s735

7º Luca Marini (VR46), a 8s524

8º Enea Bastianini (Gresini), a 12s038

9° Francesco Bagnaia (Ducati), a 14s441

10º Franco Morbidelli (Yamaha), a 14s676

11º Marco Bezzecchi (VR46), a 17s655

12º Raul Fernandez (KTM), a 24s870

13º Remy Gardner (KTM), a 26s546

14º Taaki Nakagami (Honda), a 26s610

15º Fabio Di Giannantonio (Gresini), a 31s819

16º Cal Crutchlow (Yamaha), a 1min28s870

17º Alex Márquez (LCR) a 1 volta

Não completaram a prova – Aleix Espargaró (Aprilia), Marc Marquez (Honda), Johann Zarco (Pramac), Jack Miller (Ducati), Maverick Viñales (Aprilia), Pol Espargaró (Honda) e Darry Binder (Yamaha).