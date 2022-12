A quarta-feira foi bastante agitada no Bahia, que anunciou as contratações do goleiro Marcos Feliz, zagueiro David Duarte e atacante Everaldo, além de ter renovado o contrato do experiente meia Ricardo Goulart.

Marcos Felipe, de 26 anos, chega por empréstimo junto ao Fluminense até o final de 2023. O Bahia tem a opção de compra definitiva ao final do vínculo. O goleiro foi revelado nas Laranjeiras e já passou pela seleção brasileira Sub-20.

Quem também chega por empréstimo junto ao Fluminense é o zagueiro David Duarte, de 27 anos. Revelado pelo Goiás, ele defendeu o time carioca desde o início de 2022, mas não vingou. O Bahia pagou R$ 500 mil pelo empréstimo e tem a opção de compra definitiva ao final do próximo ano.

Sobre o atacante Everaldo, de 31 anos, ele retorna ao Brasil após três temporadas no Kashima Antlers, do Japão. O jogador é bastante rodado no futebol brasileiro, tendo já atuado por Grêmio, Figueirense, Paysandu, Atlético-GO e Chapecoense.

Não menos importante, no final da tarde o Bahia anunciou a renovação de contrato do meia Ricardo Goulart até o final de 2023. Ele chegou em agosto deste ano e fez 16 partidas, com dois gols e duas assistências.

LANÇAMENTO DE CAMISA

Em meio as novidades de reforços e renovações, o Bahia apresentou via redes sociais sua nova camisa para 2023. O modelo é azul claro, lembrando as cores do Grupo City, que atualmente gerencia o futebol do clube baiano.

O Bahia estreia na temporada 2023 no dia 11 de janeiro, quando receberá o Juazeirense, às 19h15, em Pituaçu, em Salvador.