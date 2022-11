A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 920,4 milhões na segunda semana de novembro. O saldo é resultado de exportações de US$ 6,574 bilhões menos importações de US$ 5,654 bilhões, segundo dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia nesta segunda-feira, 14.

Com esse resultado, o saldo acumulado no mês é de superávit de US$ 1,782 bilhão, com exportações de US$ 11,120 bilhões e importações de US$ 9,338 bilhões. Na comparação com novembro de 2021, as exportações tiveram crescimento de 28,8%, enquanto as importações estão 2,6% maiores.

No acumulado do ano, até a segunda semana de novembro, o saldo comercial é superavitário em US$ 53,131 bilhões, uma queda de 2,7% pela média diária em relação ao registrado no período de janeiro a novembro do ano passado.

De acordo com os dados da Secex, nestas duas primeiras semanas de novembro, houve crescimento nas vendas externas de todos os segmentos. A alta chegou a 62,9% nas exportações da Agropecuária; de 21,1% na da indústria extrativa; e de 22,6% nos embarques da indústria de transformação.

Já as importações, pela média diária, houve queda de 27,2% nas compras da Agropecuária, e de 13,9% nas da indústria extrativa. Já as compras da indústria de transformação tiveram aumento de 6,8%, na comparação com a média importada em novembro de 2021.