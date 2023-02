O Barcelona viu cair a invencibilidade de 13 jogos no Campeonato Espanhol neste domingo ao perder para o Almería por 1 a 0, no estádio Juegos Mediterráneos, pela 23ª rodada. O time catalão voltou a sofrer com desfalques, fez um jogo apático e só não viu os rivais encostarem, pois Real Madrid e Atlético de Madrid empataram por 1 a 1.

Apesar da derrota, o Barcelona segue na liderança isolada, com 59 pontos, sete a mais do que o Real Madrid, segundo colocado. O Almería, por sua vez, ganhou duas posições e aparece na 15ª colocação, com 25, ganhando um fôlego na luta contra o rebaixamento.

Ainda sofrendo com as ausências dos lesionados Dembele, Fati e Pedri, o Barcelona não conseguiu impor o seu ritmo diante do Almería e acabou sendo surpreendido logo aos 24 minutos, quando Toure recebeu dentro da área, de Luis Suárez, e completou para abrir o marcador.

O Barcelona não conseguiu criar muitas oportunidades durante o primeiro tempo. Lewandowski, inclusive, esteve bem marcado e não encontrou espaço para mostrar o seu faro de artilheiro. Ele teve apenas uma chance de cabeça, que saiu pela linha de fundo.

No segundo tempo, Xavi mexeu e colocou o brasileiro Raphinha em campo. O Barcelona ganhou em velocidade, mas seguiu com dificuldade em fazer a infiltração. O próprio atacante teve grande chance de marcar, mas a cabeçada saiu por cima do gol.

Enquanto o Barcelona pressionava, o Almería fechou a sua defesa em uma tentativa de administrar a vantagem. O time da casa passou a buscar o contra-ataque, mas a preocupação estava em limitar os avanços da equipe catalã.

Nos minutos finais, o Barcelona apostou em jogadas para dentro da área, sempre buscando Lewandowski. O polonês não estava em um dia iluminado e não conseguiu evitar o revés do time catalão.

Ainda neste sábado, o Celta de Vigo derrotou o Valladolid por 3 a 0 e subiu para a 13ª posição, com 27 pontos, contra 24 do seu rival, em 17º. Já o Girona (10º) venceu o Athletic Bilbao (7º) por 3 a 2, impedindo assim que seu adversário entrasse na zona de classificação para os campeonatos europeus.