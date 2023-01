O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) disse nesta quinta-feira, 5, que continuará permitindo que governos locais reduzam ou eliminem o piso de taxas de financiamento para compradores do primeiro imóvel se os preços de moradias caírem de forma persistente, em mais uma tentativa de reavivar o setor imobiliário do país.

Em comunicado divulgado em seu site, o PBoC anunciou que os incentivos para a compra do primeiro imóvel serão mantidos se os preços de moradias registrarem quedas mensais e anuais por três meses seguidos.

Os governos locais devem divulgar avaliações de preços de moradias para determinar se mantêm ou não a política de incentivos, detalhou o PBoC.

O BC chinês introduziu uma política semelhante em setembro, na tentativa de estimular a demanda por moradias, ressaltando na ocasião que a flexibilização só ficaria em vigor em 2022.

A renovação da política é o último sinal dos esforços contínuos do governo chinês para tentar reverter a prolongada crise imobiliária que tem pesado na segunda maior economia do mundo.

Em meio às dificuldades do setor imobiliário, a economia da China provavelmente não conseguirá cumprir a meta de avanço de cerca de 5,5% em 2022. Economistas acreditam que o Produto Interno Bruto (PIB) chinês tenha crescido menos de 3% no ano passado.

*Com informações da Dow Jones Newswires