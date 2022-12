O Banco de Reserva da Índia (RBI, na sigla em inglês) subiu a taxa básica de juros em 35 pontos-base (PB), a 6,25% ao ano, em decisão de política monetária divulgada nesta quarta-feira, 7. Cinco dos seis integrantes do comitê da instituição votaram pelo ajuste anunciado. O aumento coincide com as expectativas majoritárias do mercado financeiro, e representa uma desaceleração do ritmo de aperto, após as altas de 50 pontos determinadas nos encontros de junho, agosto e setembro.

Em outubro, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) indiano subiu à taxa anual de 6,8%, abaixo do avanço de 7,4% no mês anterior, mas ainda acima da meta entre 2% e 6% fixada pelo RBI. A autoridade monetária cortou a projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país no ano fiscal, de 7,0% a 6,8%, e manteve a da inflação em 6,7%. Com informações da Dow Jones Newswires.