David Beckham foi a atração na seleção da Inglaterra nesta terça-feira. O ex-meia de Manchester United, Real Madrid e Milan foi recebido por membros da equipe europeia e ganhou uma camisa das mãos do técnico Gareth Southgate. Ele também foi tietado pelos jogadores.

Em vídeo publicado pelas redes sociais da Inglaterra, Beckham aparece ganhando uma camisa especial do treinador, que afirma: “Esse é o seu lugar na história. Sabemos que você tem muitas camisas, mas acreditamos que essa seja especial”.

Beckham acompanhou o treinamento da Inglaterra e depois foi parado para tirar fotos com os jogadores. Praticamente todo o elenco tietou o ex-camisa 7 da Inglaterra. Com apenas 21 anos, Saka chegou bem timidamente para pedir um registro com o ídolo inglês.

A primeira aparição de Beckham na seleção da Inglaterra foi em 1996. Foram 115 jogos com a camisa inglesa e 17 gols marcados, sendo o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do English Team. Ele destacava-se também pelas cobranças de falta, sempre perigosas.

Na Copa do Mundo, Beckham disputou as de 1998, 2002, sendo eliminado nas quartas de final pelo Brasil, e em 2006, aqui a Inglaterra tinha a chamada “geração de ouro”, com Owen, Rooney, Gerrard, Lampard, Joe Cole, dentro outros, mas também não foi longe.

O astro inglês está desde o início da Copa do Mundo no Catar e promete acompanhar o duelo das quartas de final entre Inglaterra e França, marcado para sábado, às 16h (horário de Brasília), no Al Bayt.