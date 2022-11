Um dos jogadores mais importantes do elenco da Bélgica, Romelu Lukaku perderá a estreia da Copa do Mundo por causa de uma lesão na coxa. Apesar dos médicos adotarem cautela sobre o retorno do atacante, o técnico Roberto Martinez acredita em uma possível volta do jogador já para a segunda rodada.

“Estamos muito felizes com a forma como ele está progredindo. Ele teve uma sessão muito boa de treino, não com um grupo, mas está progredindo de forma constante. Eu não seria capaz de dizer se ele vai estar no segundo ou no terceiro jogo. Se eu seguir o conselho médico, neste ponto seria o terceiro jogo. Se eu seguir como o jogador se sente, provavelmente teremos uma chance”, falou o treinador.

Martínez analisou também a situação de Eden Hazard, outro atleta que foi decisivo na boa campanha do time em 2018. O jogador do Real Madrid não vem recebendo muitas oportunidades no time espanhol e já admitiu não estar em seu melhor momento.

“Tem sido uma situação difícil em termos de minutos de jogo. Somos um time melhor quando Eden Hazard está em nosso vestiário, isso é com certeza”, finalizou.

POLÊMICA

Durante a entrevista coletiva da Bélgica, foi abordado o tema sobre o veto da braçadeira de capitão com cores do arco-íris em apoio a comunidade LGBT+. Jan Vertonghen criticou fortemente a Fifa por não permitir que as seleções entrassem em campo com tal item.

“É complicado. Se você fizer um protesto agora, você estaria punindo a si próprio. Eu não me sinto confortável agora. A gente foi colocado em uma situação muito difícil. Eu nunca vivi uma situação assim. E espero nunca mais viver. Não é algo legal. Nós estamos sendo controlados. Eu não sei o que dizer. A gente está aqui para jogar. Mas estamos dizendo coisas normais. Se não posso dizer não à discriminação, eu não deveria dizer nada. Porque amanhã eu posso não estar em campo para o jogo. Acho que isso diz o suficiente”, falou.

A Bélgica estreia na Copa do Mundo nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), diante do Canadá, no Ahmad Bin Ali. Estão também no Grupo F: as seleções do Marrocos e da Croácia.