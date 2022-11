Capitão do Borussia Dortmund, jovem de 19 anos e uma das estrelas da Inglaterra na partida de estreia na Copa do Mundo. Jude Bellingham é uma das grandes promessas do futebol mundial nos últimos anos e mostrou isso na goleada de 6 a 2 sobre o Irã, com um gol e participação direta para o terceiro, marcado por Sterling.

Seu gol, o primeiro da Inglaterra no Catar, marcado de cabeça sobre o Irã, foi o primeiro gol marcado por um jogador nascido no século 21 (2003) na história dos Mundiais: 19 anos e 145 dias. Após cruzamento de Luke Shaw, o meio-campista se antecipou à marcação iraniana e colocou a bola no fundo das redes.

“Um dia muito bom para nós. Seis gols em uma partida da Copa do Mundo é realmente impressionante, independentemente de quem você joga. Eles saíram muito bem, muito fortes, difíceis de quebrar e nós não tínhamos nada claro por um bom tempo”, afirmou o jogador à BBC após o jogo.

Seu desempenho na estreia da seleção inglesa no Mundial é resultado de um trabalho realizado junto ao Borussia Dortmund. São marcas impressionantes nesta temporada: ele esteve presente em todos os jogos de sua equipe pelo Borussia Dortmund e ainda não foi substituído no Campeonato Alemão – 100% dos minutos em campo. Além disso, conquistou a faixa de capitão em muitas partidas.

“Eu disse que queria marcar mais gols para o Dortmund e Inglaterra este ano e chegar na posição certa. Foi uma bola brilhante de Shaw e eu estava lá apenas para jogá-la para o gol. Foi um momento de orgulho para nós”, contou Bellingham após a partida.

Antes de encantar a Alemanha, Bellingham foi revelado pelo Birmingham, da Inglaterra. Com apenas 16 anos, o atleta já registrava números impressionantes no futebol profissional. O jogador nunca foi marcador, mas em seu primeiro ano disputou 41 partidas na segunda divisão do Campeonato Inglês, com uma média de 66 minutos por jogo. Também soma quatro gols e três assistências neste períodos.

Uma temporada na Inglaterra foi o suficiente para que o Dortmund se interessasse pelo seu futebol. Em 2020, o clube pagou 23 milhões de euros (cerca de R$ 190 milhões) para levar o jogador à Alemanha. No mesmo ano, o Birmingham aposentou a camisa 22, utilizada pelo atleta quando foi revelado – nenhum outro jogador poderá usar o número pelo clube inglês.

“O número 22 se converteu em sinônimo de Jude (Bellingham) e sua subida ao elenco principal com apenas 16 anos. Por isso, o clube decidiu aposentar seu número para recordar uma das nossas revelações e inspirar os outros”, escreveu o Birmingham à época, em comunicado.

Dois anos depois, ele é avaliado em mais 202 milhões de euros (cerca de R$ 1,1 milhão) de acordo com o CIES Football Observatory, plataforma internacional especializada em dados esportivos, em levantamento liberado nesta semana. Ele é um dos candidatos a suceder Kylian Mbappé, vencedor do prêmio de revelação no último Mundial, disputado na Rússia.

“As vitórias tiram a pressão, quando você ganha jogos, você fica um pouco mais tranquilo. Sabemos que falta um pouco mais para os dois próximos jogos. É assim que queremos levar nossa mentalidade esperançosa pelo resto do torneio”, disse Bellingham.