Ameaças de ataques: Polícia Federal fará ações preventivas nas sedes da UFPR e na UTFPR nesta quinta, em Curitiba

A Polícia Federal fará ações voluntárias e preventivas em setores da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) nesta quinta (20) devido às ameaças de ataques a escolas, universidades e creches no Paraná. A UFPR ainda pede a colaboração de todos nas unidades. As aulas seguem normalmente.

Assembleia aprova criação de 43 novos cargos; custo anual chega a R$ 28 milhões

A Assembleia Legislativa aprovou hoje, em primeiro e segundo turnos, projeto da Mesa Executiva da Casa que cria mais 43 novos cargos comissionados – preenchidos por livre nomeação, sem concurso público – para o parlamento estadual. O impacto mensal é de R$ 2,1 milhões. Em termos anuais, o custo adicional será de R$ 16,9 milhões em 2023; R$ 26,9 milhões em 2024 e R$ 28,4 milhões em 2025.

Dois adolescentes são apreendidos no Paraná na Operação Escola Segura

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na manhã desta quarta (19) em Curitiba durante uma operação comandada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública contra a violência em escolas. Segundo informações da polícia, eram várias denúncias sobre as ameaças que o jovem vinha fazendo.

Apesar de recomendação de sindicato para aulas normais, muitas instituições de Curitiba adotam ensino remoto e presença facultativa nesta quinta

Apesar de o Sindicato de Escolas Particulares do Paraná (Sinepe-PR) recomendar que as instituições educacionais mantenham suas atividades normalmente nesta quinta (20) diante das ameaças de ataques, muitas entidades de Curitiba desmarcaram avaliações e deixaram a presença dos alunos facultativa. Outras entidades, como a Universidade Tuiuti, transmitirão as aulas de forma remota nesta quinta. O dia 20 é considerado o Dia D das ameaças por ser o aniversário do ataque a Columbine, nos Estados Unidos.

Marinha alerta para ventos com velocidade de até 40 nós no Litoral do Paraná de quarta a sexta

A Marinha do Brasil emitiu aviso nesta quarta-feira (19) para a passagem de uma frente fria poderá afetar a faixa litorânea entre os estados de Santa Catarina e do Espírito Santo, passando pelo Paraná, com ventos de direção Oeste a Sudoeste, com intensidade de até 75 km/h (40 nós), entre a noite do dia 19 e a manhã do dia 21 de abril.

Reitor da UFPR anuncia reajuste de 25% para bolsas

O reitor da Universidade Federal do Paraná, Ricardo Marcelo Fonseca, anunciou na noite desta quarta-feira (19) que as bolsas da Universidade terão um reajuste de 25%. O anuncio foi feito após reunião entre reitores de universidades federais com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Educação, Camilo Santana, no Palácio do Planalto, em Brasília.

Santa Catarina registra neve em histórica em pleno abril. Veja vídeo

Nevou no começo da noite desta quarta (19) no Planalto Sul Catarinense. O fenômeno foi observado na localidade de Bom Jardim da Serra, a mais de mil metros de altitude e perto do paredão da Serra junto ao Sul catarinense, onde há aporte de umidade do oceano. As informações são do MetSul.

MPPR denuncia professor de escola pública em Campo Largo por assédio sexual contra oito adolescentes

O Ministério Público do Paraná, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, denunciou um professor de uma escola pública, da rede estadual de ensino, por 11 crimes de assédio sexual. O docente teria cometido os atos contra pelo menos oito vítimas, todas adolescentes na época dos fatos, ocorridos entre 2021 e 2023.

Ministro do GSI pede demissão após imagens mostrarem omissão em invasão do Planalto

O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias, pediu exoneração do cargo. G. Dias apareceu em imagens do Palácio do Planalto sem confrontar invasores que estavam no andar do gabinete do presidente da República. Trata-se da primeira demissão de um ministro do governo Lula.

Zago negocia últimos detalhes com o Coritiba e deve ser confirmado logo

Após a demissão do técnico António Oliveira, na última terça-feira (dia 18), a diretoria do Coritiba passou a procurar um novo profissional para o cargo. A ideia seria fechar com o novo nome ainda nesta quarta-feira (dia 19) ou, no mais tardar, na quinta-feira (20).

