Tráfego na BR-277, no Paraná, foi liberado parcialmente na tarde desta quarta-feira

Após reunião técnica, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) decidiram pela liberação parcial da BR-277 nesta quarta-feira (30), o que ocorreu por volta das 15h30.

Identificada a primeira vítima da tragédia na BR-376, no Litoral do Paraná

Foi identificado como José Maria Pires, de 60 anos, a primeira vítima do deslizamento de terra na BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná. Ele era caminhoneiro, casado, tinha cinco filhos e era morador de São Francisco do Sul, em Santa Catarina.

Bombeiros retiram três carros e dois caminhões soterrados na BR-376, em Guaratuba

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná começaram nesta quarta-feira (30) a remover os veículos soterrados pelo deslizamento de terra ocorrido na BR-376, em Guaratuba (Litoral do Paraná). O deslizamento ocorreu na noite de segunda-feira (28), na altura do km 669. Segundo relatório dos Bombeiros, foram removidos três veículos leves (carros de passeio) e dois pesados (caminhões). Há pelo menos outros quatro veículos pesados visíveis ainda não removidos.

Estimativa é de pelo menos 30 desaparecidos na tragédia da BR-376, no Litoral do Paraná

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estimam ao menos 30 desaparecidos no deslizamento na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná. De segunda (28), quando aconteceu a queda de barreira até esta quarta (3), duas pessoas foram encontradas mortas e seis resgatadas com vida.

Polícia prende homem por tentativa de homicídio e racismo contra músico, em Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente um homem, de 36 anos, por tentativa de homicídio e racismo contra Odivaldo Carlos da Silva, ocorrido no dia 22 de novembro, na região central de Curitiba. A prisão aconteceu na tarde desta quarta-feira (30).

Prefeitura de Curitiba firma acordo para pagamento da dívida do Athletico com o município

O prefeito Rafael Greca pôs fim a um imbróglio jurídico de quase dez anos com o Club Athletico Paranaense, na manhã desta quarta-feira (30/11). Acordos firmados entre a Prefeitura, por meio da Procuradoria-Geral do Município (PGM), e o clube, estabelecem o parcelamento da dívida referente à desapropriação de imóveis para a construção do estádio para a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, a Arena da Baixada. O valor de cerca de R$ 32,9 milhões será parcelado em 40 vezes.

Provas do vestibular da UFPR estão mantidas para os dias 4 e 5 de dezembro

O Núcleo de Concursos da UFPR (NC/UFPR) informa aos candidatos convocados para a segunda fase do Vestibular 2023 que está confirmada a realização das provas nos dias 4 e 5 de dezembro, nas cidades previstas no edital do concurso: Curitiba, Matinhos, Palotina, Toledo e Jandaia do Sul (nesta última, apenas no dia 4).

Messi perde pênalti, mas Argentina supera Polônia, foge da França e ambas avançam

O drama argentino chegou ao fim. Depois de estrear com derrota na Copa do Mundo do Catar, passar duas rodadas sob pressão, fazendo contas, e ainda ver Lionel Messi perder um pênalti nesta quarta-feira quando o placar estava 0 a 0, a seleção sul-americana confirmou o favoritismo no Grupo C com grande apresentação e vitória sobre a Polônia, por 2 a 0, no Estádio 974, em Doha. O triunfo serviu para garantir a primeira colocação e fugir de um confronto com a França já nas oitavas de final.

Assembleia aprova aumento do ICMS do Paraná

A Assembleia Legislativa aprovou hoje projeto enviado pelo governador Ratinho Júnior (PSD) à Casa na semana passada, que aumenta a alíquota básica do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de 18% para 19%. A proposta também aumenta o ICMS de bebidas, águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas, refrigerantes, refrescos e outros, cervejas sem álcool e isotônicos de 18% para 19%.

Curitiba registra 9.748 novos casos de Covid-19 nos últimos sete dias; média diária é de 1.393

O boletim semanal da covid-19 em Curitiba, publicado nesta quarta-feira (30/11), mostra que a capital paranaense registrou nos últimos sete dias (de 23 a 29/11) 9.748 novos casos da doença – uma média de 1.393 por dia. No mesmo período, foram divulgadas sete mortes pela doença – em média, uma por dia. As vítimas são cinco mulheres e dois homens.

