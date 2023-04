Perseguição a assaltantes de banco interdita BR-277, no Litoral; PM recupera dinheiro. Veja vídeo

Quatro assaltantes fortemente armados e encapuzados invadiram uma agência da Caixa Econômica Federal, em Antonina, no Litoral do Paraná, nesta segunda-feira (10). Eles fizeram reféns, roubaram pelo menos dois malotes de dinheiro e fugiram de carro pela BR-277. Na altura do Viaduto dos Padres, próximo ao quilômetro 42, entraram em confronto com policiais da Rondas Ostensivas de Natureza Especial (Rone) e fugiram para a mata. Houve troca de tiros.

Polícia Militar do Paraná atendeu 2.231 ocorrências no feriado

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) atendeu 2.231 ocorrências durante a Operação Páscoa, entre os dias 6 e 10 de abril, no feriado prolongado. A ação visou reforçar o policiamento ostensivo preventivo não só nos locais de maior movimentação de pessoas em todo o estado, mas também nas rodovias estaduais, devido ao aumento do fluxo de turistas no período.

Polícia Militar do Paraná desmente supostos ataques a escolas no próximo dia 20 de abril: “fake news”

Nesta segunda-feira (10) multiplicaram-se nas redes sociais as informações sobre um suposto ataque orquestrado nas escolas e creches em diversas cidades do Brasil, inclusive no Paraná, no próximo dia 20 de abril, quando o massacre escolar de Columbine, que acabou com 15 estudantes mortos nos Estados Unidos, completa 24 anos.

Polícia investiga denúncia de racismo contra professora em mercado de Curitiba

A Polícia Civil de Curitiba abriu inquérito nesta segunda-feira, 10, para investigar o crime de racismo de que a professora Isabel Oliveira afirma ter sido vítima dentro de um mercado da rede Atacadão (grupo Carrefour), no bairro do Parolin, zona sul de Curitiba. A professora diz que foi seguida por um segurança dentro do estabelecimento e, horas mais tarde, voltou para finalizar suas compras e ficou apenas de calcinha e sutiã, para mostrar que não estava furtando.

Lula diz que supermercado em Curitiba cometeu racismo: “Aqui, não vamos admitir”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou publicamente o Carrefour nesta segunda-feira, 10, pelos casos de racismo registrados em unidades da rede de hipermercados. De acordo com o chefe do Executivo, o Carrefour cometeu o crime e isso não será admitido no País.

Justiça proíbe prefeitura de autorizar shows na Pedreira Paulo Leminski em dias de clássicos do futebol em Curitiba

O Município de Curitiba está impedido de autorizar a realização de shows na Pedreira Paulo Leminski no mesmo dia em que houver jogos decisivos ou clássicos de futebol na capital. A decisão considera o fato de esses jogos envolverem grande número de torcedores, com potencial para possíveis ocorrências.

Fake news atrapalham investigação sobre desaparecimento de padre no interior do Paraná

A Diocese de Umuarama agradeceu, mas redes sociais, às orações feitas para o padre Marciano Monteiro da Silva desaparecido desde o dia 31 de março, e pediu que informações sobre o paradeiro do religioso sejam repassadas às autoridades ou à própria Diocese que investigam o caso. Ele é pároco da Paróquia São Tomé, no município de São Tomé, no interior do Paraná.

Ameaça o pai com facão e “espada” e acaba preso na Grande Curitiba

Um homem acabou preso na tarde de domingo (9) depois de ameaçar o próprio pai com um facão e um simulacro de espada. Foi em Araucária, na Grande Curitiba. Uma equipe da Guarda Municipal de Araucária foi solicitada a atender a ocorrência no bairro Boqueirão, às 14h10 do domingo de Páscoa.

No Paraná, 111 obras paradas serão fiscalizadas pelo Tribunal de Contas em 18 municípios

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), por meio de sua Coordenadoria de Obras Públicas (COP), está dando início à execução de novas auditorias de obras paralisadas, conforme previsto na diretriz nº 11 do Plano Anual de Fiscalização (PAF) de 2023 do órgão de controle.

Boletim Covid-19 registra 2.114 casos e 61 óbitos no Paraná nesta segunda

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou nesta segunda-feira (10) mais 2.114 casos e 61 mortos em decorrência da Covid-19. Os dados acumulados desde o início da pandemia mostram que o Paraná acumula agora 2.917.706 casos e 45.898 óbitos devido à doença.

