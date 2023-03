Polícia investiga invasão de área que dá acesso ao banheiro feminino em tradicional clube de Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) investiga a invasão de uma área que dá acesso ao banheiro feminino da sede do Parque Aquático da sede Barão do Serro Azul, do Clube Curitibano, no bairro Água Verde, na capital paranaense. De acordo com a denúncia, um homem teria sido visto filmando o banheiro feminino da instituição no último sábado (25). A Polícia Militar foi até o local na data, mas o suspeito não foi encontrado.

BRs 277 e 376 terão restrição de tráfego de cargas pesadas no Paraná durante os feriados

Com a proximidade dos feriados da Semana Santa, Tiradentes, Dia do Trabalho e Corpus Christi e a continuidade das obras nas BRs 376 e 277, com a consequente formação de longas filas pela indisponibilidade da capacidade total de tráfego das rodovias, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai estender a restrição de circulação de veículos pesados no trecho entre Curitiba e Paranaguá (BR-277) e entre os estados do Paraná e Santa Catarina (BR-376) durante essas operações, conforme Portarias publicadas pelo órgão.

Assembleia do Paraná anuncia concurso público para a contratação de 150 servidores

A Mesa Executiva da Assembleia Legislativa do Paraná anunciou hoje, a realização de concurso público para preenchimento de 150 vagas no quadro funcional da Casa. O anuncio foi feito pelo presidente da Assembleia , deputado Ademar Traiano (PSD). O comunicado faz parte uma série de medidas administrativas voltadas, como o programa Assembleia Itinerante, que vai rodar as principais cidades do Estado.

Mulher de 32 anos morre ao cair de cachoeira no Salto dos Macacos, em Morretes, no Litoral do Paraná

Morreu no domingo (26) Josiane Gomes Ovsiany Fuchs, 32 anos, após cair de uma cachoeira em um lago na localidade conhecida como Salto dos Macacos, na Estrada do Itupava, em Morretes, no Litoral do Paraná. Ela era moradora de Curitiba e estava com o marido na cachoeira.

Festival de Curitiba abre com versão especial de ‘Hamlet’ e promete 350 atrações, de teatro a gastronomia

O Festival de Curitiba começou oficialmente nesta segunda-feira (27). Com mais de 350 atrações, o evento vai até 9 de abril e tem uma intensa programação de estreias nacionais, espetáculos premiados e a volta do Fringe — além de dança, circo, humor, música, oficinas, shows, performance e gastronomia.

Motociclista fica gravemente ferido em acidente em Curitiba. Câmera flagrou o momento da batida

Um grave acidente foi registrado na madrugada desta segunda-feira, 27 de março, no bairro Água Verde em Curitiba. Um motociclista seguia pela Avenida Presidente Kennedy, quando foi surpreendido por uma mulher que seguia pela Rua Rio de Janeiro e atingiu em cheio a vítima.

Corpo do cobrador é encontrado em Curitiba. Horas depois, denúncia leva a carro queimado no Contorno Sul que pode ser o da vítima

O corpo de Ilaércio Maia dos Santos, 57 anos, cobrador da empresa Expresso Azul, foi encontrado nesta manhã de segunda-feira, 27 de março, às margens da alça de acesso da rodovia à Vila Verde, no bairro CIC, periferia de Curitiba. Ele teria sido morto com um tiro na cabeça.

Juiz da Lava Jato cita diálogos hackeados e vê ‘associação’ entre Gabriela Hardt e procuradores

O juiz Eduardo Appio, da 13.ª Vara Federal de Curitiba, revogou o bloqueio de bens e dinheiro do empresário Márcio Pinto de Magalhães, ex-representante da multinacional Trafigura no Brasil, em uma ação penal derivada da Operação Lava Jato.

Média móvel de casos e mortes por Covid-19 cai no Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa-PR) divulgou nesta segunda-feira (27) mais 2.297 casos e 37 mortos em decorrência da Covid-19. Os dados acumulados desde o início da pandemia mostram que o Paraná acumula agora 2.913.751 casos e 45.836 óbitos devido à doença.

Manga marca em jogo-treino do Coritiba com o São Paulo; veja os gols e a escalação

O Coritiba realizou um jogo-treino com o São Paulo na manhã dessa segunda-feira (dia 27), no CT de Cotia. O trabalho foi fechado, sem a presença de imprensa e torcedores.

O time titular do Coritiba, usado na primeira parte do jogo-treino, teve a seguinte formação, no esquema tático 4-1-4-1: Gabriel; Natanael, Bruno Viana, Jean Pedroso e Victor Luis; Lizieiro; Andrey, Bruno Gomes, Willian Pottker e Alef Manga; Rodrigo Pinho.

UEPG identifica e investiga dez estudantes envolvidos em denúncia de racismo e apologia ao nazismo

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) anunciou nesta segunda (27) que identificou dez estudantes envolvidos na denúncia de racismo e apologia ao nazismo em um grupo de mensagens dos calouros do curso de jornalismo. A instituição também informou que vai afastá-los cautelarmente das atividades acadêmicas até o fim das investigações.

