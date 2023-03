Menina de 7 anos está entre mortos em acidente com ônibus de romeiros; Prefeitura da Lapa decreta luto oficial

A Prefeitura Municipal da Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba, recebeu com consternação a notícia do acidente com um ônibus na Rodovia Régis Bittencourt em Cajati (SP), na madrugada desta sexta (17). Os romeiros saíram da Lapa com destino a Aparecida. O prefeito decretou luto oficial por três dias.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/menina-de-7-anos-esta-entre-mortos-em-acidente-com-onibus-de-romeiros-prefeitura-da-lapa-decreta-luto-oficial/

Colégio da Grande Curitiba sofre ameaça de ataque e tem segurança reforçada

Após ameaças de ataque nas redes sociais e numa mensagem escrita em um banheiro, a Patrulha Escolar da Polícia Militar e a Guarda Municipal de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, reforçaram a segurança no prédio do Colégio Estadual Sagrada Família, que também abriga a Escola Municipal Anchieta, nesta quinta (16) e sexta (17) para tranquilizar as famílias. A Polícia Civil investiga as ameaças.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/colegio-da-grande-curitiba-sofre-ameaca-de-ataque-e-tem-seguranca-reforcada/

Operação da Polícia Civil do Paraná mira advogados suspeitos de falsificar atas judiciais

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu uma mulher durante uma operação contra advogados suspeitos de falsificar atas judiciais e fazer acordos fraudulentos na Justiça do Trabalho com prejuízo superior a R$ 27,3 milhões a uma construtora de São Paulo. A ação aconteceu na manhã desta sexta-feira (17).

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/operacao-da-policia-civil-do-parana-mira-advogados-suspeitos-de-falsificar-atas-judiciais/

Paraná é o estado da Região Sul com maior valor de repasse para merenda escolar após reajuste

O Paraná é o representante da Região Sul que receberá o maior repasse para merenda escolar após o reajuste anunciado pelo Governo Federal. O estado terá uma recomposição de 38,5% em relação aos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) em 2022, com destinação de mais de R$ 280 milhões neste ano.

https://www.bemparana.com.br/noticias/economia/parana-e-o-estado-da-regiao-sul-com-maior-valor-de-repasse-para-merenda-escolar-apos-reajuste/

Polícia Federal cumpre mandados de prisão no Paraná contra suspeitos de envolvimento em atos golpistas de janeiro

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (17/3), a oitava fase da Operação Lesa Pátria, com o objetivo de identificar pessoas que participaram, financiaram, omitiram-se ou fomentaram os fatos ocorridos em 8/1, em Brasília/DF, quando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foram invadidos por indivíduos que promoveram violência e dano generalizado contra os imóveis, móveis e objetos daquelas instituições.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/policia-federal-cumpre-32-mandados-de-prisao-preventiva-no-df-e-em-nove-estados-entres-eles-no-parana/

Maringá x Athletico: escalações, onde assistir, VAR, retrospecto e desfalques

Maringá e Athletico Paranaense se enfrentam às 19 horas deste sábado (dia 18), no Estádio Willie Davids, em Maringá, na partida de ida das semifinais do Campeonato Paranaense. O jogo de volta será em 26 de março, um domingo, na Arena da Baixada. O gol como visitante não é critério de desempate. Em caso de empate na soma dos placares, a decisão será nos pênaltis.

https://www.bemparana.com.br/esportes/atletico-paranaense/maringa-x-athletico-escalacoes-onde-assistir-var-retrospecto-e-desfalques/

Após chuvas de verão, Simepar prevê outono típico no Paraná, com variações de temperatura

O outono tem início às 18h25 desta segunda-feira, 20 de março, e terminará às 11h58 de 21 de junho de 2023. Segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o primeiro dia da estação será ensolarado na maioria das regiões. O tempo fica parcialmente nublado em Paranavaí, Jaguariaíva, Telêmaco Borba e Jacarezinho. A menor temperatura prevista é 15 ºC em Guarapuava. A maior – 22 ºC – deve ocorrer em Foz do Iguaçu, Guaíra e Paranaguá.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/apos-chuvas-de-verao-simepar-preve-outono-tipico-no-parana-com-variacoes-de-temperatura/

Suspeito de matar o concunhado com uma foice acaba preso no Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente um homem, de 19 anos, suspeito de matar o concunhado, de 26, no dia 8 de janeiro, em Reserva, região dos Campos Gerais. O mandado foi cumprido nesta quinta-feira (16), na mesma região. O suspeito teria usado uma foice para cometer o crime.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/suspeito-de-matar-o-concunhado-com-uma-foice-acaba-preso-no-parana/

Quatro pessoas morrem em queda de helicóptero na cidade de São Paulo

A queda de um helicóptero na tarde desta sexta-feira (17) na Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, deixou quatro mortos, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Todas as vítimas estavam na aeronave.

https://www.bemparana.com.br/noticias/brasil/quatro-pessoas-morrem-em-queda-de-helicoptero-na-cidade-de-sao-paulo/

Paranaense volta ao Brasil e luta no Imortal FC, neste sábado, em Curitiba

Ex-campeão do SFT na divisão dos médios, Irwing King Kong está de volta ao Brasil depois de uma passagem pelo ACA MMA, evento russo no qual fez 7 lutas. O atleta paranaense de 34 anos fará uma das principais lutas do Imortal FC 12, evento que vai misturar rock com MMA e que acontece neste sábado (dia 18) na cidade de Curitiba. O lutador terá pela frente Edvaldo de Oliveira “Gameth”, um veterano nas artes marciais mistas, e que venceu duas de suas últimas 3 lutas no cage.

https://www.bemparana.com.br/esportes/paranaense-volta-ao-brasil-e-luta-no-imortal-fc-neste-sabado-em-curitiba/