Sanepar suspende corte de água por falta de pagamento e prorroga adesão à renegociação

A Sanepar suspendeu, nesta sexta-feira (3), o corte no fornecimento de água por falta de pagamento até o dia 31 de maio. A companhia também estendeu o prazo de adesão ao programa de parcelamento de débitos (o parcelamento pode ser feito em até 60 vezes)

https://www.bemparana.com.br/noticias/economia/sanepar-suspende-corte-de-agua-por-falta-de-pagamento-e-prorroga-adesao-a-renegociacao/

TCU aponta falha no processo de venda da Copel

O Pleno do Tribunal de Contas da União (TCU) confirmou que houve falha no processo que transformou a Companhia Paranaense de Energia (Copel) em companhia de capital disperso e sem acionista controlador, operação que representa a privatização da estatal pelo governo do Estado.

https://www.bemparana.com.br/noticias/politica/tcu-aponta-falha-no-processo-de-venda-da-copel/

Paraná está com tendência de alta para casos de SRAG por Covid-19, diz a Fiocruz

Divulgado nesta sexta-feira (3/3), o novo Boletim InfoGripe Fiocruz aponta para aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Covid-19 em diversos estados do País. Os dados mostram um crescimento da doença no estado do Paraná, que está entre os estados com 95% ou mais de possibilidade de crescimento em longo prazo.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/parana-esta-com-tendencia-de-alta-para-casos-de-srag-por-covid-19-diz-a-fiocruz/

Morre em Curitiba o ator Emílio Pitta, aos 79 anos

A Prefeitura lamenta profundamente a morte do ator Emílio Siqueira Pitta, 79 anos, ocorrida nesta sexta-feira (3/3), em Curitiba. Grande nome do teatro paranaense, ele atuou em papeis marcantes no teatro, cinema e na televisão.

https://www.bemparana.com.br/cultura/morre-em-curitiba-o-ator-emilio-pitta-aos-79-anos/

Advogado deixa defesa de Edison Brittes, acusado de matar o jogador Daniel na Grande Curitiba

O advogado Claudio Dalledone Junior e a equipe dele deixaram, nesta quinta(2), a defesa do empresário Edison Brittes Junior. De acordo com o comunicado feito à juíza Luciani Martins de Paula, da 1ª Vara Criminal de São José dos Pinhais, a decisão tem “motivo de foro íntimo”.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/advogado-deixa-defesa-de-edison-brittes-acusado-de-matar-o-jogador-daniel-na-grande-curitiba/

Athletico é destaque na convocação da seleção brasileira, com dois novatos e quatro ‘ex’

Técnico interino da seleção brasileira enquanto a CBF não define o nome do novo treinador, Ramon Menezes divulgou nesta sexta-feira a primeira convocação após o fim da “Era Tite”, para a disputa do amistoso contra o Marrocos, marcado para 25 de março, em Tânger. A lista tem apenas 11 atletas que estiveram na Copa do Mundo do Catar e aposta em jovens, assim como em nomes que atuam no futebol brasileiro.

https://www.bemparana.com.br/esportes/atletico-paranaense/ramon-menezes-convoca-selecao-com-3-palmeirenses-e-mais-5-de-times-brasileiros/

Polícia acha corpo de mulher desaparecida no Paraná e prende suspeito pelo crime

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente um homem, de 64 anos, suspeito do homicídio de Giovana dos Santos Vaz, desaparecida desde o dia 26 de janeiro, em Palmas, região Sudoeste do Estado. Durante a prisão, ocorrida nesta sexta-feira (3), o indivíduo indicou o lugar onde ocultou o corpo da vítima. Conforme as investigações, trata-se de um crime passional.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/policia-acha-corpo-de-mulher-desaparecida-no-parana-e-prende-suspeito-pelo-crime/

Homem chama a polícia para ser preso e não levar bronca da mulher no Paraná

Um homem foi preso pela Polícia Militar na cidade de Toledo (Oeste do Paraná) na última quinta-feira (2) à noite. Na delegacia, ele confessou que ele mesmo chamou a polícia para não levar uma bronca da mulher quando voltasse bêbado para casa.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/homem-chama-a-policia-para-ser-preso-e-nao-levar-bronca-da-mulher-no-parana/

Coritiba consegue efeito suspensivo e Alef Manga será titular no domingo

O técnico António Oliveira ganhou reforços no Coritiba para a partida de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense, no domingo (dia 5), contra o Cascavel, no estádio Olímpico Regional. Nessa sexta-feira (dia 3), o clube conseguiu no Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR) um efeito suspensivo para os pontas Alef Manga e Fabrício Daniel. A medida anula a punição aplicada aos jogadores até o julgamento definitivo do caso.

https://www.bemparana.com.br/esportes/coritiba/coritiba-consegue-efeito-suspensivo-e-alef-manga-sera-titular-no-domingo/

São Joseense x Athletico: escalações, onde assistir e ingressos

O Athletico Paranaense enfrenta o Independente São Joseense (ISJ) neste sábado (dia 4) às 16 horas, no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense. A partida será no Estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais. O jogo de volta está marcado para 11 de março (sábado), na Arena da Baixada.

https://www.bemparana.com.br/esportes/atletico-paranaense/sao-joseense-x-athletico-escalacoes-onde-assistir-e-ingressos/