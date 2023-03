Saúde confirma mais três mortes por dengue e avanço de 80% da chikungunya no Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou nesta terça-feira (28) mais 2.379 casos e três óbitos por dengue no Paraná. Somente esta semana foram registradas mais de 12 mil notificações de novos casos suspeitos pela doença. Ao todo, desde o início deste período epidemiológico, foram computadas 85.204 notificações, 44.212 casos descartados, 11.102 casos confirmados e 11 mortes.

Gaeco reforça investigação sobre adolescente de 17 anos morto durante abordagem da Guarda Municipal em Curitiba

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná (MPPR), vai acompanhar a apuração sobre a morte do adolescente Caio José Ferreira de Souza Lemes, 17 anos, que foi baleado na cabeça pela Guarda Municipal de Curitiba no último sábado (25), na Rua Herondina de Freitas Ribeiro, no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC). O caso é investigado pelo 11º Distrito Policial e pela Corregedoria da Guarda Municipal.

Polícia prende quatro suspeitos de furtos de caminhonetes de luxo no interior do Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente quatro suspeitos de integrar uma organização criminosa envolvida em furtos de veículos de luxo ocorridos em Toledo, Umuarama e Cianorte, regiões Oeste e Noroeste do Estado. A operação foi deflagrada nesta terça-feira (28) e aconteceu simultaneamente no Paraná, Joinville, Jaraguá do Sul e Araquari, em Santa Catarina.

Brasil ultrapassa as 700 mil mortes pela Covid-19 após três anos do primeiro óbito

O Brasil ultrapassou a marca das 700 mil pela Covid-19 três anos após registrar o primeiro óbito pela doença, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). De acordo com o boletim divulgado hoje, na última semana, o país registrou 700.239 mortes pela doença.

Dnit inicia instalação de telas nas encostas da BR-277, no Litoral do Paraná

O DNIT informa que a equipe segue monitorando a situação do pavimento e da sinalização do segmento entre Curitiba a Paranaguá, na BR-277. Em relação às obras do km 42, o DNIT iniciou a instalação das telas de alta resistência.

Gaeco faz busca no gabinete da vereadora Noemia Rocha, na Câmara Municipal de Curitiba

O gabinete da vereadora Noemia Rocha (MDB), na Câmara Municipal de Curitiba, foi alvo do Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público, nesta manhã de terça-feira, 28. No local foram cumpridos mandados de busca e apreensão no gabinete.

Novo juiz da Lava Jato pede à PF investigação sobre acusação que atinge Moro e Deltan

O juiz Eduardo Appio, da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, pediu à Polícia Federal (PF) nesta terça-feira, 28, a abertura ‘urgente’ de um inquérito sobre as acusações levantadas pelo advogado Rodrigo Tacla Duran contra o senador Sérgio Moro (União-PR) e o deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR).

Linha Turismo celebra 330 anos de Curitiba com tarifa a R$ 30

Em comemoração aos 330 anos de Curitiba, a Linha Turismo, que percorre as principais atrações turísticas da capital, terá o preço reduzido de R$ 50 para R$ 30 a partir desta quarta-feira (29/3), aniversário da capital.

Viadutos e pontes da duplicação da Rodovia dos Minérios, na Grande Curitiba, chegam a 72% de execução

As obras de duplicação da Rodovia do Minérios (PR-092), na ligação entre Curitiba e Almirante Tamandaré, tiveram avanços na construção das pontes e viadutos do trecho. Os serviços de obras de arte especiais incluem a execução de 10 pontes sobre o Rio Barigui, quatro viadutos e uma passarela de pedestres. As estruturas atingiram 72,3% de conclusão.

Cascavel tenta tirar a final do Campeonato Paranaense da Arena da Baixada

O FC Cascavel entrou com uma Medida Inominada no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio de Janeiro, para que o Athletico Paranaense não possa jogar na Arena da Baixada na final do Campeonato Paranaense 2023.

