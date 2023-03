Morre quinta vítima do acidente de ônibus com romeiros da Grande Curitiba; família vai doar órgãos da jovem de 25 anos

A Prefeitura da Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba, confirmou na tarde deste domingo (19) a quinta morte causada pelo trágico acidente com um ônibus de romeiros, que saíram do município com destino a Aparecida (SP) na última sexta (17). O ônibus de dois andares tombou no Km 511 da rodovia Régis Bittencourt em Cajati, na Serra do Azeite (SP), no sentido de São Paulo

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/morre-quinta-vitima-do-acidente-de-onibus-com-romeiros-da-grande-curitiba-familia-vai-doar-orgao-da-jovem-de-25-anos/

Menino de 8 anos mobiliza equipe do Samu no interior do Paraná ao fingir que não acorda para faltar à escola

Um menino de 8 anos, morador do Conjunto Habitacional Requião, em Maringá, mobilizou uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na última sexta (16). A criança fingiu não acordar e a mãe em desespero ligou para o serviço de emergência por volta das 7h30. A mulher informou que estava tentando acordar o filho há uma hora e o menino não reagia. Mas o menino só estava fingindo porque não queria ir para a escola.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/menino-de-8-anos-mobiliza-equipe-do-samu-no-interior-do-parana-ao-fingir-que-nao-acorda-para-faltar-a-escola/

Mulher é içada por corda em trilha no Litoral do Paraná após ser picada por cobra. Veja vídeo

O Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) resgatou na tarde deste domingo (19) na Trilha do Salto dos Macacos, em Morretes, no Litoral do Paraná, uma mulher de 33 anos. Ela foi picada por um cobra e não conseguiu fazer o caminho de volta, motivo pelo qual o BPMOA e o Corpo de Bombeiros optara pelo uso da aeronave para retirada do local e atendimento médico.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/mulher-e-icada-por-corda-em-trilha-no-litoral-do-parana-apos-ser-picada-por-cobra-veja-video/

Esquadrilha da Fumaça faz espetáculo no céu da Grande Curitiba neste domingo

Milhares de pessoas acompanham na tarde deste domingo (19) a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, no Parque das Águas. A apresentação faz parte das comemorações pelo aniversário de 31 anos de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/esquadrilha-da-fumaca-faz-espetaculo-no-ceu-da-grande-curitiba-neste-domingo/

Deputada bolsonarista publica foto com arma e referência a Lula; PT reage

A deputada federal Júlia Zanata (PL) publicou uma foto em que aparece com uma metralhadora e uma camiseta com a imagem de uma mão com quatro dedos atingida por três tiros. Junto com a foto, ela publicou um texto exaltando a indústria das armas.

https://www.bemparana.com.br/noticias/deputada-bolsonarista-publica-foto-com-arma-e-referencia-a-lula-pt-reage/

Delegado morre após ser atingido por tiro na cabeça dentro do Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná

Após ser atingido por um tiro na cabeça, morreu no fim da tarde deste domingo (19) o delegado da Polícia Civil de Maringá, Vanderson Gurgel Batista, de 38 anos, em Foz do Iguaçu. Ele chegou a ser encaminhado para o Hospital Municipal de Foz, após ser encontrado ferido no banheiro do Parque Nacional do Iguaçu, mas não resistiu.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/delegado-morre-apos-ser-atingido-por-tiro-na-cabeca-dentro-do-parque-nacional-do-iguacu-no-parana/

Governo Lula tem aprovação de 41%, aponta pesquisa Ipec

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)é bom ou ótimo para 41% dos brasileiros segundo pesquisa Ipec divulgada pelo jornal O Globo neste domingo, 19. O mesmo levantamento aponta que 24% dizem que o governo é ruim ou péssimo.

https://www.bemparana.com.br/noticias/politica/governo-lula-tem-aprovacao-de-41-aponta-pesquisa-ipec/

Técnico do Athletico explica banco para Vitor Roque: ‘Pablo foi sparring’

O técnico do Athletico Paranaense, Paulo Turra, explicou sua decisão de começar com Vitor Roque no banco e com Pablo como titular neste sábado (dia 18), contra o Maringá. Segundo o treinador, Pablo começou jogando para ajudar na bola parada defensiva, que é um ponto fraco do time da capital e um ponto forte da equipe do Interior. Além disso, o veterano foi importante para desgastar fisicamente a defesa adversária. O novato Vitor Roque entrou nos 20 minutos finais e levou a melhor sobre defensores já desgastados.

https://www.bemparana.com.br/esportes/atletico-paranaense/tecnico-do-athletico-explica-banco-para-vitor-roque-pablo-foi-sparring/

Todos com 60 anos ou mais podem tomar a vacina bivalente nesta semana em Curitiba

A partir desta segunda-feira (20), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba amplia a aplicação da vacina bivalente contra a covid para todas as pessoas com 60 anos completos ou mais. O novo chamamento inclui mais 95 mil pessoas entre 60 e 64 anos. Já haviam sido convocados anteriormente 247.315 pessoas com 65 anos ou mais, mas apenas 51.191 compareceram até o momento, o equivalente a 20,7% do total.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/todos-com-60-anos-ou-mais-podem-tomar-a-vacina-nesta-semana/

Motogirl fica gravemente ferida após colidir com ônibus do transporte coletivo em Curitiba

Uma motogirl de 30 anos ficou gravemente ferida na tarde deste domingo (19) após colidir com um ônibus do transporte coletivo no bairro Boa Vista, em Curitiba.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/motogirl-fica-gravemente-ferida-apos-colidir-com-onibus-do-transporte-coletivo-em-curitiba/

Em 30 minutos, guarda municipal prende homem procurado por estupro e outro “tarado” no mesmo bairro na Grande Curitiba

A Guarda Municipal de Campo Largo prendeu na tarde de sábado (18) no espaço de 30 minutos um homem procurado por estupro e um “tarado” no mesmo bairro.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/em-30-minutos-guarda-municipal-prende-homem-procurado-por-estupro-e-outro-tarado-no-mesmo-bairro-na-grande-curitiba/