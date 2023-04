Athletico e Coritiba vão jogar no mesmo dia pela Copa do Brasil

Athletico e Coritiba vão jogar no mesmo dia pela terceira fase da Copa do Brasil: na quarta-feira, dia 12 de abril, nas partidas de ida, e na terça-feira, dia 25, nos duelos de volta. As datas foram definidas neste domingo (2) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A entidade também divulgou as dez primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, que começa em 15 de abril.

Paulo Turra diz que Athletico é “de outro patamar” e afirma que clube entra na Libertadores para brigar por título

Após a emocionante vitória de virada por 2 a 1 contra o FC Cascavel no Estádio Olímpico Regional, na partida de ida da final do Campeonato Paranaense, o técnico Paulo Turra voltou a exaltar a “cultura do vencer” no Athletico. Segundo o treinador, o Furacão é uma equipe “de outro patamar”, que ambiciona vencer todas as partidas que disputa e tem neste ano como desafio e meta buscar o inédito título da Copa Libertadores. A fase de grupos da competição continental se inicia nesta semana e o Furacão é o atual vice-campeão do torneio.

Bebê é encontrado morto em Curitiba após dormir com os pais; no interior, criança é abandonada em terreno baldio

O final de semana no Paraná ficou marcado por duas situações graves envolvendo bebês com poucos meses de vida. Em Curitiba, uma criança de apenas nove meses foi encontrada morta na manhã deste domingo (2 de abril) após dormir com os pais. Já em Maringá, no norte do Paraná, um pai abandonou a própria filha, de apenas 9 meses, em um terreno baldio, após uma briga com a esposa.

Menina de 17 anos cai de moto, é atingida por caminhão e morre na BR-376, no Paraná

Uma menina de 17 anos morreu na noite deste sábado (1) na BR-376, em Maringá (noroeste do Paraná), após ser atingida por um caminhão. Ela havia caído da garupa de uma moto quando foi atropelada.

Batalhão Aéreo faz buscas por rapaz que desapareceu perto da Ilha do Mel, no Litoral do Paraná

Desde o fim da manhã desse domingo (2) o Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) faz buscas a um rapaz de 19 anos na Ilha do Mel (proximidades do farol), que teria se afogado.

Baixo nível de reservação pode afetar abastecimento de água na Grande Curitiba neste domingo, alerta Sanepar

A Sanepar informa que, devido às elevadas temperaturas e ao consumo registrado neste sábado (1), pode haver desabastecimento em bairros como Esperança, Rural, Vila Amélia 1 e 2, em Pinhais, e Água Verde, Guaíra, Fanny, Lindoia, Novo Mundo e Capão Raso, em Curitiba.

Número de pessoas em vulnerabilidade cresce, mas recursos para proteção social caem, mostra pesquisa de universidade paranaense

Levantamento de pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Políticas Públicas (PPGDH), da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), aponta que, por mais que o número de pessoas em situação de vulnerabilidade venha crescendo no Brasil, os recursos destinados à proteção social têm caído desde 2019.

Câmara de Curitiba vota a criação da Comissão Especial da Tarifa Zero

Além dos projetos da ordem do dia, a pauta da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) traz, nesta segunda-feira (3), mais de 30 indicações de sugestões ao Poder Executivo e ainda os requerimentos sujeitos à deliberação em plenário. Um dessas proposições, admitida, na semana passada, pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), é a que pretende discutir a nova licitação do transporte público.

Inscrições para processo de escolha de conselheiros tutelares de Curitiba começam em 12 de abril

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Curitiba (Comtiba) publicou a Resolução 41, de 30 de março de 2023, que regulamenta o processo de escolha dos conselheiros tutelares de Curitiba. A eleição será realizada em 1º de outubro e os candidatos aprovados trabalharão na gestão 2024/2027.

Ginasta curitibana conquista medalha inédita para o Brasil na Copa do Mundo de ginástica rítmica

A atleta curitibana Bárbara Domingos conquistou neste domingo (2 de abril) em Sofia, na Bulgária, uma medalha inédita para o Brasil na Copa do Mundo de ginástica rítmica. Ao som de “Bad Romance”, hit de Lady Gaga, a ginasta conquistou a medalhe de bronze na fita, a primeira medalha da ginástica rítmica individual do Brasil em Copas do Mundo.

