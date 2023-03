Coritiba perde por 3 a 1 para o FC Cascavel e se complica nas quartas de final do Estadual

O Coritiba foi derrotado por 3 a 1 pelo FC Cascavel, na tarde deste domingo (5), no primeiro confronto das equipes pelas quartas de final do Campeonato Paranaense. A partida foi no Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busatto, em Cascavel. O resultado complicou a equipe coxa-branca na luta por uma vaga na semifinal da competição.

Meio Ambiente apreende material de pesca proibido e aplica multas no Rio Paraná

O Instituto Água e Terra (IAT), por meio do escritório regional de Umuarama, no Noroeste, finalizou neste domingo (05) uma operação de combate à pesca ilegal. Foram três dias de ações, concentradas em aproximadamente 260 quilômetros do Rio Paraná, na região do Parque Nacional de Ilha Grande.

Uma aposta acerta a Mega acumulada e leva mais de R$ 33 milhões; 3 no Paraná passam raspando

Uma aposta feita pelo canal eletrônico da Caixa Econômica Federal acertou as seis dezenas do concurso 2.570 da Mega-Sena, sorteadas neste sábado (4). A aposta é de Vila Velha (ES). As dezenas sorteadas foram 08-18-26-27-47-50

Mais de um milhão de doses bivalentes contra a Covid foram aplicadas até o momento, diz Ministério da Saúde

O dia 27 de fevereiro de 2023 marcou oficialmente o início da mobilização e conscientização sobre a importância de manter a caderneta de vacinação atualizada, atitude que previne contra a reintrodução de doenças que já foram eliminadas no Brasil. Neste sábado (4), cinco dias depois da largada do Movimento Nacional pela Vacinação, o Ministério da Saúde já registra mais de um milhão de doses de reforço bivalentes contra a Covid-19 aplicadas no público prioritário.

Governador viaja para a Ásia e vice, Darci Piana, assume governo do Paraná por duas semanas

Com a viagem do governador Carlos Massa Ratinho Junior para uma missão de duas semanas na Ásia, o vice-governador Darci Piana assume a partir deste domingo (05) o Governo do Paraná. Esta é a primeira vez neste mandato que Piana fica à frente do comando do Palácio Iguaçu, cargo no qual deverá permanecer até o dia 20 de março, quando o governador retorna às suas atividades em solo nacional.

Paraná foi o estado que mais gerou vagas de trabalho para mulheres na região Sul em 2022

O Paraná foi o estado que mais empregou mulheres em 2022 no Sul do País, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Ao longo do ano passado, foram criados 67.185 postos de trabalho formais para elas, o que representou 56,86% de todas as 118.149 colocações com carteira assinada registradas no Estado durante o mesmo período.

Rita Lee recebe alta e faz primeiro registro em casa

Roberto de Carvalho, marido de Rita Lee, fez mais uma atualização sobre a cantora, que foi internada no dia 25 de fevereiro. No Instagram, neste sábado, 4, o musicista anunciou a alta da artista. O compartilhamento de Roberto trouxe, ainda, o primeiro registro fotográfico de Rita Lee após a alta hospitalar. “Home”, legendou, identificando que a mulher já está em casa.

Não houve tentativa de regularização de joias, diz Receita Federal

A Receita Federal disse, por meio de nota divulgada na noite desse sábado(4), que não houve tentativa de regularização das joias avaliadas em mais de R$ 16 milhões, que teriam sido um presente dado pela Arábia Saudita para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Comunidade Hare Krishna comemora 40 anos da instalação das deidades em Curitiba

Neste domingo, 5 de março, a comunidade Hare Krishna comemora os 40 anos da instalação das deidades Caitanya Mahaprabhu e Nityananda Prabhu no templo Hare Krishna ISKCON em Curitiba.

Na Semana da Mulher, Câmara de Curitiba vota projetos contra o machismo

Depois de abrir a programação da Semana da Mulher na Câmara de Curitiba (CMC), e votar alterações na Lei Orgânica do Município, os vereadores da capital decidirão sobre quatro projetos de lei, na terça (7) e quarta-feira (8), pautados por serem propostas de combate à violência, à discriminação de gênero e aos danos causados pela falta de dados oficiais sobre essas situações. Três das iniciativas serão votadas em primeiro turno no dia 7 de março e, se aprovadas, serão confirmadas em plenário na manhã seguinte, no Dia Internacional da Mulher.

