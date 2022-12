Mesmo fora da Copa do Mundo do Catar após sofrer uma lesão muscular na coxa esquerda, Karim Benzema não deixa de estar próximo de seus companheiros de seleção francesa. Se não pode estar dentro do campo ajudando na busca do tricampeonato Mundial, o atacante usa as redes sociais para se manter presente no dia a dia do grupo.

Enquanto se recupera em seu clube, o Real Madrid, da Espanha, Benzema utilizou o Instagram para demonstrar seu apoio aos companheiros. Neste domingo, um dia após a França bater a Inglaterra e avançar para a semifinal da Copa, ele postou uma montagem com imagens de seus colegas de seleção com uma legenda motivacional.

“Vamos lá, pessoal. Só mais dois jogos. Estamos quase lá. Estou com vocês. Vamos!”, escreveu Benzema. Logo após a postagem, o perfil oficial da seleção francesa respondeu: “Daremos tudo e estamos pensando em você”, disse o comentário.

Benzema teve lesão constatada antes mesmo da estreia da França no torneio, contra a Austrália, no dia 22 de novembro, e deixou a concentração da equipe no Catar seguindo para o tratamento na Espanha. Didier Deschamps, técnico da seleção francesa, optou por não convocar um novo atleta para o lugar de Benzema. Com isso, surgiu a possibilidade de que o atacante retornasse ao plantel, algo negado posteriormente pelo treinador.

Em busca de defender o título mundial, os campeões da Copa da Rússia de 2018 duelam com Marrocos, na próxima quarta-feira, 14, às 16h (horário de Brasília), em busca de uma vaga na finalíssima do Mundial. Do outro lado da chave, Argentina e Croácia duelam na terça-feira, também às 16h. A decisão está marcada para o próximo domingo, 18.