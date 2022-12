Apesar da decepção pela queda nas oitavas de final, o técnico Gregg Berhalter elogiou os jogadores da seleção dos Estados Unidos e exaltou a campanha da equipe na Copa do Mundo do Catar. O time americano foi eliminado ao ser derrotado pela Holanda por 3 a 1, em Ar-Rayyan.

“Antes de tudo, precisamos dar os parabéns à Holanda pela vitória e por avançar no Mundial. Para nós, é sempre difícil digerir uma eliminação. Mas tenho certeza que comando um grande grupo de jogadores, que me deixaram muito orgulhoso. Hoje simplesmente não conseguimos”, comentou o treinador.

Em uma breve análise da partida, Berhalter acredita que a equipe dos EUA jogou melhor no primeiro tempo e poderia ter saído para o intervalo com o placar menos desfavorável – a Holanda vencia por 2 a 0 ao fim da etapa inicial.

“Na minha opinião, fomos melhores no primeiro tempo. Em dois lances, eles fizeram dois gols. No vestiário, disse aos meus jogadores que o futebol pode ser realmente cruel às vezes. E afirmei que tínhamos que seguir lutando. Chegamos a fazer um gol, mas levamos o terceiro logo em seguida, quando tentávamos reagir. É duro”, lamentou.

O treinador indicou que as ambições americanas não eram grandes para este Mundial. A seleção busca elevar seu nível para 2026, quando será uma das sedes da Copa, ao lado de Canadá e México. “Pudemos mostrar ao mundo que sabemos jogar o futebol”, disse o técnico.

Os EUA surpreenderam ao avançar em segundo lugar no Grupo B, encabeçado pela Inglaterra, com a qual empataram sem gols na primeira fase. Irã e País de Gales, na mesma chave, eram mais cotados para ficar com a segunda vaga nas oitavas.

“Temos identidade (de jogo) e, neste grupo, todos estão comprometidos com o time. Além disso, temos talentos individuais”, disse Berhalter.