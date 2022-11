O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quinta-feira, 10, que vai levar tempo para que a inflação volte aos níveis normais, e que “poderíamos ver contratempos ao longo do caminho”. Em discurso no Comitê Nacional Democrata, o líder fez as declarações após o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de outubro no país apresentar desaceleração. No entanto, Biden disse que a administração segue focada na inflação.

“É por isso que é tão importante aprovarmos uma legislação importante este ano para reduzir esses custos para as famílias. E eu sei que vai levar tempo para implementar toda a nossa agenda econômica, que já aprovamos, e para as pessoas sentirem isso no dia a dia”, afirmou.

Falando sobre o pleito da último terça-feira, o democrata disse que “vimos resultados extraordinários nessas eleições de meio de mandato que ninguém pensava ser possível”. Biden destacou que ‘perdemos menos assentos na Câmara dos Representantes do que o primeiro mandato de qualquer presidente democrata eleito em pelo menos 40 anos. Tivemos ainda as melhores eleições para governadores desde 1986″.