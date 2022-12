Ativo no apoio à seleção americana desde o início da Copa do Mundo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, parabenizou a equipe comandada por Gregg Berhalter pela campanha no Catar, apesar da eliminação nas oitavas de final após derrota por 3 a 1 para a Holanda, nesta sábado. Ele se disse orgulhoso pelo futebol apresentado nos últimos dias e mostrou-se esperançoso com o Mundial de 2026, que terá os EUA como sede ao lado de Canadá e México.

“Amigos, vocês nos deixaram orgulhosos. Nós nos levantamos e seguimos em frente”, afirmou o presidente americano em publicação no Twitter. “Um brinde a um futuro brilhante e de volta aqui para casa em 2026”, concluiu. A próxima Copa será a segunda realizada no país norte-americano, sede do torneio em 1994, ano em que o Brasil foi campeão.

Biden usou sua página no Twitter desde os primeiros jogos para mandar mensagens de incentivo. Antes da estreia, teve uma breve conversa por telefone com os jogadores e a comissão técnica compartilhada nas redes sociais da seleção dos EUA. “Eu sei que vocês são os azarões, mas vocês têm alguns dos melhores jogadores do mundo em seu time e estão representando este país”, disse o presidente na ocasião.

Depois de ficar de fora da Copa da Rússia, em 2018, os Estados Unidos chegaram às oitavas de final da atual edição ao terminarem a primeira fase em segundo lugar do Grupo B, com cinco pontos, atrás da Inglaterra, com sete. A melhor campanha da história do país em um Mundial foi em 1930, a primeira edição do evento. Na ocasião, foi eliminado pela Argentina na semifinal. Depois, nunca mais repetiu o feito e o mais longe que chegou foi nas quartas de final, em 2002.