Participante do Big Brother Portugal, Mafalda Diamond foi atingida na cabeça por uma porta do guarda-roupa de um dos quartos do reality show neste sábado, 19. O momento foi registrado pelas câmeras do programa, assim como o pedido de socorro.

Nas imagens é possível ver a participante entrando em um dos cômodos, quando a porta despenca sobre ela. Diamond cai e grita por ajuda. Ela foi socorrida por outros colegas de confinamento.

A família da BBB usou seu perfil no Instagram para se pronunciar: “Informamos que a família está em contato com a produção e tudo está sendo feito para assegurar e garantir o bem-estar e a saúde da Mafalda. Agradecemos a todos pela preocupação”, escreveu.

A produção do programa afirmou que a jovem está bem e vai atualizar o público com notícias.

“Estamos seguindo os procedimentos habituais neste tipo de situações para garantir o bem estar da concorrente. Comunicamos uma atualização assim que possível”, disse.