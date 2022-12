A empresa Gower Street Analytics revelou um estudo em que projeta que a bilheteria global do cinema atingirá US$ 29 bilhões, representando um ganho de 12% em 2022, caso este ano permaneça no caminho certo para aproximadamente US 25,8 bilhões. A empresa com sede em Londres estima que os recebimentos de 2022 ficaram em US 23,6 bilhões em 10 de dezembro. A informação é do site Deadline.

Se essa projeção inicial se mantiver, segundo o site, a Gower afirma que isso sugere que o setor precisará esperar pelo menos até 2024 para ver um retorno total aos níveis globais pré-pandêmicos. Sua previsão para 2023 ainda está 27% atrás da média dos últimos três anos anteriores à pandemia (2017-2019) nas taxas de câmbio atuais (isso aumentaria para 30% em relação às taxas históricas).

Este ano apresentou sinais de recuperação, especialmente graças a dois longas cujas bilheterias ultrapassaram os mais de US$ 1 bilhão: Top Gun: Maverick, com Tom Cruise, e Jurassic World Domínio.

O reverso da história está no mercado severamente reprimido da China, que bloqueou os filmes da Marvel e deve terminar 2022 com quase US$ 3 bilhões a menos do que arrecadou em 2021. Também a invasão russa da Ucrânia levou os estúdios americanos a não lançarem filmes na Rússia.

O site Deadline cita dados da Gower, segundo os quais o mercado americano e canadense deve apresentar um aumento de 12% em 2023, chegando a US$ 8,6 bilhões, contra os US$ 7,65 bilhões de 2022, mas ainda 25% atrás da média dos últimos três anos pré-pandêmicos.

Internacionalmente, espera-se que as regiões da Ásia-Pacífico e da América Latina aumentem entre 11% e 12% em 2022, mas ainda estão aproximadamente 20% abaixo em relação à média pré-pandêmica. Espera-se que a região da Europa, Oriente Médio e África aumente aproximadamente 7% em 2022 e termine 30% atrás da média pré-pandêmica (o principal impacto aqui é a Rússia).

Para 2023, a Gower está projetando US$ 5,55 bilhões para a China, um aumento em relação a 2022, mas bem abaixo do valor de 2021.