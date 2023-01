O bitcoin oscilou entre perdas e ganhos moderados na sessão desta quarta-feira, em linha com a maior parte dos ativos de risco internacionais. Na véspera espera da divulgação da leitura de dezembro da inflação ao consumidor (CPI), investidores evitaram movimentações bruscas, enquanto monitoram perspectivas para a política monetária.

No final da tarde em Nova York, o bitcoin para janeiro subia 0,34%, a US$ 17.595. Entre as altcoins, ether subia 0,29%, a US$ 1.342,36, e solana caía 3,36%, a US$ 15,79.

Após o forte tombo em 2022, as criptomoedas iniciaram 2023 em tendência positiva, à medida que cresceram as apostas de que uma moderação da inflação americana pode levar o Federal Reserve (Fed) a encerrar o ciclo de aperto monetário já nos próximos meses.

No entanto, a recuperação segue limitada pela crise de liquidez que persiste no setor, diante das repercussões do colapso da FTX em novembro. A empresa disse hoje ter recuperado US$ 5 bilhões em dinheiro, que será usado para ressarcir investidores e fornecedores.

Para o analista Edward Moya, da Oanda, a divulgação do CPI amanhã deve orientar o direcionamento dos negócios de criptomoedas. Se o indicador confirmar a desaceleração da inflação, o ativo pode subir ao nível de US$ 18,5 mil, de acordo com ele. Se o núcleo dos preços principais se mostrar preocupantes, o bitcoin poderá cair de volta aos mínimos de dezembro”, prevê.