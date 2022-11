Em uma rara declaração pública, Bob Dylan pediu desculpas aos fãs após um polêmica envolvendo autógrafos “falsificados” em uma edição especial da venda de seu livro, o que considerou um “erro de julgamento”. Recentemente, a Simon & Schuster ofereceu aos leitores a opção de comprar uma edição especial de “Philosophy Of Modern Song” assinada à mão por cerca de US$ 600, acompanhadas por uma carta do CEO da editora, Jonathan Karp, atestando sua autenticidade.

Não demorou muito para que, nas redes sociais, os fãs que receberam o livro postassem fotos da assinatura e reparassem que elas eram exatamente as mesmas, sem nenhum mínimo detalhe de diferença, e desconfiaram.

A falsidade das assinaturas veio à tona e a editora pediu desculpas e se dispôs a devolver o dinheiro de quem adquiriu a edição especial. “A edição limitada do livro realmente contém uma assinatura original de Bob, mas em forma de réplica”, destacou comunicado divulgado durante a semana.

“Tive conhecimento de que há alguma controvérsia sobre as assinaturas em algumas das edições limitadas de Philosophy Of Modern Song. Eu autografei à mão cada uma de todas as impressões ao longo dos anos, e nunca houve um problema. Porém, em 2019, eu tive um caso complicado de vertigem e isso continuou nos anos de pandemia”.

Dylan destacou que precisa de uma equipe de ao menos cinco pessoas trabalhando próximo a ele para este tipo de sessão de autógrafos, e não conseguiu encontrar “uma maneira segura e exequível” de conciliar isso no período de isolamento social durante a proliferação do coronavírus.

“Com os prazos contratuais se esgotando, a ideia de usar uma caneta automática foi sugerida a mim, junto à garantia de que esse tipo de coisa é feita ‘o tempo inteiro’ no mundo da arte e da literatura. Usar uma máquina foi um erro de julgamento e gostaria de retificá-lo imediatamente. Estou trabalhando com a Simon & Schuster e meus parceiros de galeria para fazer isso. Com meus profundos arrependimentos, Bob Dylan”, concluiu.