O presidente da República, Jair Bolsonaro, designou novos membros para as duas câmaras do Conselho Nacional de Educação (CNE), órgão com atribuições normativas, deliberativas e de assessoramento do ministro de Estado da Educação. Ao todo, foram formalizados nove nomes.

Um dos nomes é de Elizabeth Guedes, presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares (Anup) e irmã do ministro da Economia, Paulo Guedes.

Um outro é de Ilona Becskehazy, que já foi secretária de Educação Básica do Ministério da Educação na gestão Bolsonaro, mas foi exonerada em agosto de 2020 depois que o pastor evangélico Milton Ribeiro assumiu a pasta.

Para a Câmara de Educação Básica, foram designadas: Leila Soares de Souza Perussolo; Márcia Teixeira Sebastiani; e Ilona Maria Lustosa Becskehazy Ferrão de Souza. Para a Câmara de Educação Superior, foram designados: Paulo Fossatti; Luciane Bisognin Cretta; Elizabeth Regina Nunes Guedes; Henrique Sartori de Almeida Prado; André Guilherme Lemos Jorge; e Mauro Luiz Rabelo.

A composição dos colegiados consta de decreto publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 8. Todos os membros terão mandato de quatro anos.