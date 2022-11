O presidente da República, Jair Bolsonaro, participa no próximo sábado, 26, de um evento militar promovido pela Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende, no Rio de Janeiro. A “cerimônia do Aspirantado 2022” está prevista para às 11 horas.

Segundo a Secretaria Especial de Comunicação Social, além do presidente da República, há previsão da presença de algumas autoridades dos poderes Legislativo e Judiciário, Oficiais Generais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e outros civis e militares.

Essa será a primeira vez que o chefe do Executivo participará de um evento público desde que foi derrotado nas urnas pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

Nas últimas semanas, Bolsonaro ficou recluso no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência em Brasília.

Ele retornou ao Palácio do Planalto para cumprir agenda de trabalho, pela primeira vez em 20 dias, na quarta, 23. O presidente também diminuiu a presença nas redes sociais.