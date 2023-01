A conta do Twitter do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) tem sido atualizada desde segunda-feira, 2, com informações, como se ele ainda fosse o chefe do Executivo. Tradicionalmente, era por meio dessa rede social que Bolsonaro divulgada anúncios e informações sobre seu mandato.

Os novos tuites com dados do mandato continuaram nesta terça-feira, 3.

A publicação logo foi notada e recebeu reações negativas de usuários.

Um internauta perguntou se as publicações tinham sido feitas por bots, robôs automatizados. “É bot?”, disse.

Outra usuária lembrou do fim do governo do ex-presidente: “Seu desgoverno acabou, Bolsonaro!”, escreveu.

Desde que perdeu as eleições do segundo turno para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro se isolou politicamente e se afastou dos holofotes. Em poucos momentos em que quebrou o silêncio, o ex-chefe do Executivo não comentou a derrota.

Em contato com seus apoiadores, que montaram vigílias em frente aos quartéis do Exercito em diversos Estados, ele chegou a defender as ações, consideradas radicais e antidemocráticas, uma vez que pedem intervenção militar.

Na véspera do fim do mandato, no dia 30, o ex-presidente fez uma live em tom de despedida com recados a apoiadores. Na transmissão em redes sociais – a primeira após a derrota -, o mandatário afirmou que “nada justifica” o que chamou de “tentativa de ato terrorista” em Brasília. Disse que “foi difícil” se manter calado por dois meses e reconheceu, pela primeira vez, a posse de seu “opositor”.

Bolsonaro não esteve presente na posse do petista, que recebeu a faixa presidencial de representantes da sociedade civil.

O ex-chefe do Executivo viajou para os Estados Unidos, onde deve ficar durante o mês.

No Planalto, a foto de Bolsonaro na galeria dos presidentes já está em preto-e-branco, tradição aplicada às imagens do ex-governantes.

A troca dos quadros é protocolar e simboliza que o então presidente deixou o cargo. Somente o atual chefe do Executivo tem direito a uma foto colorida em exposição na galeria.