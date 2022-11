Crítico do Judiciário, o presidente Jair Bolsonaro (PL) acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) contra o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, por supostos crimes contra sua honra. O processo está nas mãos do ministro Kassio Nunes Marques, indicado por Bolsonaro.

Na peça, o chefe do Executivo argumenta que Lula e Gleisi utilizaram comícios e outras atividades de campanha para macular sua honra com “falas ofensivas” e pede a imputação de crimes.

Bolsonaro cita que Lula usou atos políticos nas eleições e a propaganda oficial para chamá-lo de “genocida”, “miliciano”, “assassino”, “demônio” e “canibal” e que Gleisi teria o teria “difamado e injuriado” em diversas oportunidades.