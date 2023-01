Ao todo, foram 128.469 ações preventivas e 1.019 salvamentos. Foto: Leonardo Sguarezi/SECOM

Durante o Verão Maior Paraná, o Corpo de Bombeiros vem atuando nas areias das praias do Estado para garantir a tranquilidade e a segurança dos veranistas. Nesta segunda-feira (30), a corporação divulgou o novo balanço de ações realizadas entre 17 de dezembro de 2022 e 29 de janeiro de 2023. Ao todo, foram 128.469 ações preventivas e 1.019 salvamentos.

Desde o início da atuação nas praias neste verão, ocorreram oito mortes por afogamento. Todos estes casos ocorreram em áreas não protegidas por postos de guarda-vidas. Já nas áreas protegidas, não foi registrado nenhum óbito no período.

A segurança das crianças que frequentam as praias é um dos focos da atuação da corporação neste verão, por isso foram distribuídas 10.887 pulseiras de identificação. Além disso, desde o balanço anterior, os bombeiros conseguiram localizar 63 crianças perdidas nas praias. Desde o início do balanço, foram 511 crianças encontradas, o que confirma a importância do uso da pulseirinha.

O balanço divulgou também que, desde o início do período, foram 4.402 contatos com caravelas ou águas-vivas.

A porta-voz do CBMPR no Verão Maior Paraná, capitã Thayane de Lima, reforça que os banhistas sigam as orientações dos bombeiros e guarda-vidas para poder aproveitar a praia com segurança.

“Os bombeiros e guarda-vidas, distribuídos pelas praias do Paraná, estão preparados para fazer salvamentos e orientar a população. Porém, é importante que os banhistas respeitem as orientações, como as bandeiras que demonstram os locais tranquilos para banho. Com esta cooperação, poderemos ter um verão tranquilo e seguro para todos”, destacou a capitã.

POSTOS – Desde o início da temporada do Verão Maior Paraná, o litoral paranaense conta com um efetivo de 535 bombeiros militares e 133 guarda-vidas civis, que estão nos 92 postos distribuídos em toda orla.

Os postos de guarda-vidas funcionam nas praias de Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná e Ilha do Mel, e há um posto tático-móvel em Morretes. Para as ações preventivas e salvamentos, os postos contam, inclusive, com embarcações para auxílio nas rondas marítimas e nos salvamentos.