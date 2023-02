Corpo de Bombeiros foca na prevenção para reduzir ocorrências na Ilha do Mel durante o Verão Maior Paraná (Cristiane Cardoso/SESP)

O balanço do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, divulgado nesta segunda-feira (06), já soma 134.338 mil ações preventivas e 1.172 salvamentos no Litoral do Paraná. O balanço abrange de 17 de dezembro a 05 de fevereiro e inclui nove óbitos. Neste período, foram distribuídas 11.294 pulseiras de identificação para crianças, garantindo mais segurança aos veranistas durante a temporada do Verão Maior Paraná. O levantamento mostra que 524 crianças que estavam longe de seus responsáveis foram localizadas pelos bombeiros.

“Os bombeiros e guarda-vidas estão preparados para realizar salvamentos e orientar a população. Reforçamos que é extremamente importante que os banhistas respeitem as orientações e as bandeiras que demonstram os locais tranquilos para banho porque, assim, permanecem em áreas protegidas por guarda-vidas”, explicou a porta-voz do CBMPR no Verão Maior Paraná, a capitã Thayane de Lima. Ela reforça que o horário de funcionamento nos postos é das 8h às 19h.

RECOMENDAÇÕES – O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná recomenda que os banhistas não façam uso de bebidas alcoólicas antes de entrar no mar, que evitem banhar-se logo após se alimentar e destaca, também, que a atenção dos responsáveis com as crianças se estende desde o uso constante das pulseirinhas até o acompanhamento dos pequenos ao entrarem na água.

A capitã Thayane ressalta, ainda, a importância de observar e obedecer às bandeiras de sinalização antes de entrar no mar para escolha do lugar mais seguro.

POSTOS – Os postos de guarda-vidas funcionam diariamente nas praias de Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná e Ilha do Mel, e contam com um posto tático-móvel em Morretes. Para as ações preventivas e salvamentos, os postos contam, inclusive, com embarcações para auxílio nas rondas marítimas e nos salvamentos.

Para o trabalho de prevenção e salvamento nas praias, atuam 535 bombeiros militares e 133 guarda-vidas civis do 1º Comando Regional de Bombeiro Militar. Eles estão nas 91 das praias de Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná e Ilha do Mel, além de um posto tático-móvel em Morretes.