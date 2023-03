Além do Santos, outro representante paulista entra em campo nesta quinta-feira pela segunda fase da Copa do Brasil. É o Botafogo-SP que vai receber o São Raimundo-RR, a partir das 20h, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

De olho na premiação de R$ 2,1 milhões, o Botafogo faz a sua terceira decisão do time botafoguense em uma semana. Na primeira fase, o Botafogo-SP tinha a vantagem do empate diante do Parnahyba-PI e avançou com a igualdade sem gols no meio da semana passada.

No domingo recebeu o São Paulo brigando por vaga nas quartas de finais do Paulistão. Perdeu por 3 a 1, mas garantiu o segundo lugar no Grupo A e agora pega o Red Bull Bragantino, domingo, em Bragança Paulista. Antes, porém, volta à Copa do Brasil. “Este é nosso foco total de momento. Não podemos pensar lá na frente, mas no jogo que está primeiro na fila” – comentou o técnico Adilson Batista que estreou no lugar de Paulo Baier, justamente, na ‘primeira decisão’ da semana passada. O São Raimundo-RR chega credenciado porque surpreendeu ao eliminar o Cuiabá, fazendo 4 a 3, em Roraima.

Outro duelo equilibrado vai acontecer no Estádio dos Aflitos, no Recife (PE), onde jogam Náutico e Vila Nova-GO, às 19h. Ainda se recuperando do rebaixamento para a Série C do Brasileiro, o time pernambucano passou pelo São Bernardo na primeira fase, por 1 a 0, mesmo jogando em São Paulo. Enquanto isso, o Vila Nova despachou o Real Noroeste-ES com um empate fora por 1 a 1.

CONFIRA OS JOGOS DE QUINTA PELA SEGUNDA FASE:

19h

Náutico-PE x Vila Nova-GO

20h

Botafogo-SP x São Raimundo-RR

21h30

Santos x Iguatu-CE