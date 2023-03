A Conmebol divulgou nesta quarta-feira, durante reunião do Conselho da Conmebol, em Kigali, capital de Ruanda, a tabela das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, que terá Estados Unidos, México e Canadá como países-sede. Conforme o anunciado, a seleção brasileira irá estrear em setembro, contra a Bolívia, ainda sem data específica definida. No mesmo mês, também enfrentará o Peru.

O formato de disputa será o mesmo das edições anteriores, em pontos corridos, com embates de ida e volta entre as dez seleções. Como a Conmebol optou por não realizar um sorteio para definir os jogos, a ordem dos confrontos será igual à disposição das Eliminatórias para a Copa do Catar.

Com o início da corrida por uma vaga no Mundial apenas no segundo semestre, a CBF ganha tempo para fechar a contratação do técnico da seleção, atualmente comandada de forma interina por Ramon Menezes. Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade, tem uma viagem marcada para a Europa em abril para tentar avançar nas negociações por um novo treinador.

Neste ano, além dos jogos de setembro, o Brasil também terá compromissos pelas Eliminatórias em outubro, contra Venezuela e Uruguai, e em novembro, contra Colômbia e Argentina. Em junho, terá uma Data Fifa para até dois amistosos. Haverá também uma novidade no calendário, que incluirá dois intervalos para a realização de partidas contra seleções europeias, em 2024. A previsão é de dois jogos em março e outros dois em junho.

Com a mudança da quantidade de participantes da Copa do Mundo para 48 seleções, as Eliminatórias da América do Sul darão seis vagas diretas para o Mundial. O sétimo colocado irá disputar a repescagem.

Confira o calendário do Brasil nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026:

Setembro, 2023

Brasil x Bolívia

Peru x Brasil

Outubro, 2023

Brasil x Venezuela

Uruguai x Brasil

Novembro, 2023

Colômbia x Brasil

Brasil x Argentina

Setembro, 2024

Brasil x Equador

Paraguai x Brasil

Outubro, 2024

Chile x Brasil

Brasil x Peru

Novembro, 2024

Venezuela x Brasil

Brasil x Uruguai

Março, 2025

Brasil x Colômbia

Argentina x Brasil

Junho, 2025

Equador x Brasil

Brasil x Paraguai

Setembro, 2025

Brasil x Chile

Bolívia x Brasil