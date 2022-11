O Brasil garantiu com antecedência a presença nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar ao derrotar a Suíça por 1 a 0 nesta segunda-feira. No Estádio 974, todo formado por contêineres desmontáveis, foi um volante quem resolveu uma partida complicada. Casemiro foi o protagonista do jogo ao acertar um bonito chute de trivela no fim do segundo tempo, quando parecia ser impossível superar o ferrolho suíço.

A ausência do machucado Neymar, que permaneceu na sala de fisioterapia em tratamento de sua torção no tornozelo, dificultou a missão da seleção brasileira. Vini Jr se destacou com dribles e até chegou a balançar as redes, mas seu gol não valeu. Até que Casemiro, um volante firme, mas técnico, apontado como o melhor do mundo na sua posição há alguns anos, garantiu a vitória que deixa o time na liderança do Grupo G e já classificado ao mata-mata do Mundial catariano.

Assim como contra a Sérvia, o Brasil fechou o primeiro tempo sem gols diante dos suíços. Encontrou dificuldades, como esperado, para suplantar o bloqueio do rival europeu. Sem Neymar e com um esquema mais conservador pela entrada do volante Fred, a seleção teve Lucas Paquetá como articulador principal e foi improdutiva na criação. Trocou passes de um lado pro outro, acionou muito os pontas, mas não conseguiu se infiltrar.

A melhor – e única – oportunidade clara saiu dos pés de Vinicius Junior. Lançado por Raphinha nas costas da zaga suíça, o atacante não bateu como quis. Ele chutou de primeira sem força e viu Sommer espalmar para o lado sua finalização, uma das quatro da equipe nos 45 minutos iniciais – duas foram em direção ao gol.

A Suíça teve até mais posse de bola em boa parte do primeiro tempo, mas chegou ao ataque apenas uma vez. Quase não ofereceu perigo à segura defesa brasileira que teve Militão como novidade no lugar do lesionado Danilo. O defensor improviso na lateral fez bem o seu papel.

Em baixa rotação, Lucas Paquetá nem voltou para o segundo tempo. Foi substituído pelo versátil Rodrygo. Depois, Tite lançou mão de Bruno Guimarães no lugar de Fred, este que fez uma apresentação ruim.

O time melhorou, passou a produzir mais ofensivamente e conseguiu ir às redes com Vini Jr. Mas o gol do atacante aos 20 minutos após passe de Casemiro foi anulado rapidamente com o auxílio da tecnologia, que apontou posição irregular de Richarlison no lance.

A ineficiência dos atacantes levou Tite a mexer mais vezes. Incomodado, colocou Antony no posto de Raphinha e Gabriel Jesus no lugar de Richarlison, que não viveu uma jornada de brilho desta vez. As mudanças não alteraram o cenário do jogo, amarrado e difícil de desenrolar, sobretudo sem um craque para assumir a responsabilidade.

Até que Casemiro provou ser um volante completo e decidiu uma partida dura ao acertar bonito chute no fim da partida. Ele recebeu de Rodrygo no canto esquerdo da grande área e bateu com categoria, de trivela, longe do alcance de Sommer.

Relaxado, o Brasil encerra a fase de grupos contra Camarões, sexta-feira, às 16h (de Brasília) no Estádio Lusail. Basta um empate para terminar na liderança do Grupo G. Tite deve até preservar alguns de seus titulares.

BRASIL 1 X 0 SUÍÇA

BRASIL – Alisson; Eder Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro (Alex Telles); Casemiro, Fred (Bruno Guimarães) e Lucas Paquetá (Rodrygo); Raphinha (Antony), Richarlison (Gabriel Jesus) e Vinicius Junior. Técnico: Tite.

SUÍÇA – Sommer; Widmer (Frei), Akanji, Elvedi e Ricardo Rodriguez; Xhaka e Freuler; Rieder (Steffen), Sow (Aebischer) e Vargas (Fernandes); Embolo (Seferovic). Técnico: Murat Yakin.

GOL – Casemiro, aos 38 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Iván Barton (El Salvador).

CARTÕES AMARELOS – Rieder, Fred

PÚBLICO – 43.649 torcedores.

LOCAL – Estádio 974, em Doha.