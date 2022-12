O duelo desta segunda-feira com a Coreia do Sul isolou o Brasil como país que mais disputou jogos de Copa do Mundo. Antes empatada em 112 partidas com a Alemanha, que parou na fase de grupos e não pode mais atingir a marca, a seleção brasileira alcançou o jogo número 113 em Mundiais e tem tudo encaminhado para disputar o 114º.

Não há nenhuma possibilidade de que o Brasil seja ultrapassado nesta edição da competição, uma vez que a Argentina, terceira colocada no ranking de número de jogos, possui 85 partidas em Copas. Caso cheguem à final, portanto, os argentinos podem somar no máximo 88 confrontos.

Embora tenha caído na fase de grupos em 2018 e 2022, a Alemanha tem bons números em razão de sua forte presença em finais e em decisões de terceiro lugar. Em oito decisões de título, foi campeã quatro vezes (1954, 1974, 1990 e 2014) e vice nas outras quatro (1966, 1982, 1986 e 2002). Além disso, disputou a terceira posição do pódio cinco vezes. Perdeu em 1958 e ganhou e em 1934, 1970, 2006 e 2010. Com isso, esteve 13 vezes no top 4.

A seleção alemã poderia ter números melhores se não tivesse ficado de fora de duas Copas. Em 1930, seguiu a tendência entre outras seleções europeias e não se inscreveu para o torneio. Duas décadas depois, na disputa de 1950, foi banida pela Fifa como sanção pelo papel que o país desempenhou durante a Segunda Guerra Mundial.

Única seleção que disputou todos os Mundiais, o Brasil esteve entre os quatro melhores em 11 oportunidades. Além dos títulos de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002, foi vice-campeão nas edições de 1950 e 1998. Nas disputas por terceiro lugar, saiu de campo vitorioso em 1938 e 1978, diferentemente de 1974 e 2014, anos em que acabou derrotado e terminou como dono da quarta colocação.