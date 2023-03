Marcelo Camargo/ABr

A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) derrubou, por unanimidade, a obrigatoriedade do uso de máscaras em aeroportos e aviões no Brasil.

A desição começa a valer a partir da publicação do Diário Oficial da União (DOU). A máscara facial voltou a ser exigida em novembro de 2022 devido ao aumento de casos de covid-19 naquele momento.

A Anvisa avaliou que o desembarque por filas deve ser mantido para evitar aglomerações. Os diretores também ressaltaram a importância de procedimentos de limpeza e disponibilização de álcool em gel nos aeroportos. Na presença de caso suspeito dentro do voo, as companhias aéreas devem fornecer máscara para o passageiro que apresentar sintomas.

Fica mantida a recomendação para o uso de máscara em aeroportos e aviões, principalmente para os mais vulneráveis (como crianças e idosos) e pessoas com sintomas respiratórios.

“Diante do exposto, entendo que é chegada a hora e um novo normativo. Concluo, assim, pela necessidade de adequação do dispositivo para a retirada da obrigatoriedade de máscaras pelos viajantes”, afirmou o diretor da Anvisa, Daniel Pereira.