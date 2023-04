Cesar Brustolin/SMCS

O Ministério da Saúde prevê para o segundo semestre deste ano uma campanha nacional de multivacinação, numa tentativa de recuperar coberturas vacinais em todo o país, sobretudo entre crianças. O calendário está sendo pactuado com estados e municípios. A imunização, entretanto, será antecipada para maio no Acre e no Amazonas, em razão de um caso recente de poliomielite na fronteira com o Peru.



A medida visa recuperar as coberturas vacinais e também não correr o risco de introdução da poliomielite pela fronteira Norte, explicou o Ministério. (ABr)