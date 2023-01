Melissa Haidar/Band

A Band vai reapresentar a nona temporada do MasterChef Brasil a partir deste domingo (8), às 16h. A edição, que foi ao ar de maio a setembro de 2022, acompanha a jornada de 16 cozinheiros amadores, entre 23 e 51 anos, na busca pelo tão sonhado troféu.

Ao longo de 17 episódios, o programa, apresentado por Ana Paula Padrão, reúne tudo o que o telespectador mais gosta de ver em uma competição gastronômica: caixas misteriosas desafiadoras, ingredientes exóticos, receitas fora da caixinha, além de provas já consagradas, como o ‘Leilão MasterChef’ e o ‘Desafio do Muro’, onde cada dupla tem de preparar versões idênticas sem ver o que o outro estava fazendo.

A culinária regional também é elevada ao nível máximo, incluindo grandes clássicos, que fazem até os profissionais tremerem na base.

As grandiosas externas trazem desafios em equipe que obrigam os competidores a colocarem a mão na massa fora de um ambiente controlado. As temidas receitas de confeitaria e as mais diversas temáticas também testam os conhecimentos de cada um. Chefs nacionais e internacionais, cantores e jogadores estão entre os convidados e ajudam os jurados Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin a escolherem os melhores pratos dessa disputa que desde 2014 vem transformando a relação dos brasileiros com comida.