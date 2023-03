Divulgação/Imprensa Miss

Na manhã deste sábado (4), a modelo paulista Isabella Menin, 26, chegou ao Brasil pela primeira vez após sua vitória no Miss Grand International 2022. Para a recepção da rainha, um grupo de cerca de 300 fãs prometia esperá-la no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo.

O “homecoming” acontece cerca de quatro meses depois da coroação, que aconteceu em outubro na Indonésia. Desde então, Isabella tem vivenciado seu reinado na Tailândia, onde fica a sede do concurso mundial. Ela tem alcançado alta repercussão nas redes sociais, e seu perfil pessoal (@isanmenin) já ultrapassou a marca de um milhão de seguidores.

“Estou muito animada para retornar ao Brasil, encontrar as pessoas que fizeram parte desta caminhada e abraçar muitos daqueles que vibraram com uma vitória que não foi só minha, mas de todos o país”, diz animada.

Segundo a organização nacional, as autoridades do GRU Airport já estão avisadas do possível volume de pessoas, para que não atrapalhe a operação de embarques e desembarques. “Estamos muito felizes com sua chegada, e vamos aguardá-la no portão de desembarque com muita festa e orgulho”, explica o empresário Henrique Fontes, diretor do CNB – Concurso Nacional de Beleza (@missbrasiloficial), que desde 2013 é responsável pela eleição da brasileira que vai disputar o Miss Grand International.

Economista e modelo, Isabella Menin fez história ao ser coroada Miss Grand International, tornando-se a primeira brasileira em mais de 50 anos a conquistar uma das grandes coroas mundiais de miss para o país. Antes dela, a última grande vitória nacional foi com a médica carioca Lúcia Petterle, no Miss Mundo 1971.

Estão na lista das cinco vitórias do Brasil também Martha Vasconcelos, no Miss Universo 1968, Maria da Glória Carvalho, no Miss Internacional 1968, e Iêda Maria Vargas, no Miss Universo 1963.

CURRÍCULO DE MISS

Filha de um empresário produtor de café e de uma “miss de carteirinha” (sua mãe, Adriana Novaes, coleciona títulos de beleza e já concorreu ao título de Miss Brasil Internacional), Isabella conta que já saiu da barriga da mãe direto para as passarelas. Paulista, natural da cidade de Marília, a 440 km de São Paulo, ela concorreu em muitos eventos de mini miss e miss adolescente.

Ainda criança, sua mãe Adriana fez uma profecia, e disse que Isabella seria Miss Brasil e que seria conhecida mundialmente. Ninguém deu muita bola na época, mas agora essa profecia se cumpriu! Aos 14, a jovem foi morar na China para modelar no mundo da moda e, aos 16 anos, venceu o mundial Miss Teen International, na Costa Rica. Na sequência, despontou mais ainda como modelo internacional, fez muitos trabalhos e morou em Londres e na Turquia e outros países. Em Londres, pausou a vida diante das câmeras e nas passarelas para estudar, quando se formou em Economia e engatou um mestrado na mesma área, na University College of London.

Após um tempo, Isabella avaliou que realmente não era só uma coisa de família, e sim mantinha uma paixão verdadeira pelo mundo miss. Foi quando decidiu que ia disputar o Miss Grand Brasil e se empenhar nesse meio. Assim procurou os irmãos Henrique e Marina Fontes, diretores do CNB – Concurso Nacional de Beleza, que além da seleção nacional para o Miss Grand International, realiza ainda concursos para o Miss Mundo, Miss Supranational e outros concursos menores.

Isabella foi coroada em em agosto de 2022, em Brasília, e seguiu rumo ao mundial, onde a história segue sendo contada. Sua agenda como Miss Grand tem sido bastante lotada e, além de ensaios fotográficos e desfiles na Tailândia, também tem comparecido a compromissos em países como Filipinas, Camboja, Inglaterra, Maldivas e Indonésia.

Isabella Menin chegará no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3, às 11 horas do sábado, dia 4 de março, e fica no país até o dia 21 de março, com uma extensa agenda de atividades.

MISS GRAND O QUÊ?

O concurso Miss Grand International pode parecer estranho aos ouvidos dos brasileiros, mas é importante destacar que ele é um dos cinco maiores do planeta, ao lado do Miss Universo, Miss Mundo (ou Miss World), Miss International e Miss Supranational. Cada um deles é chamado de franquia, e fazem parte de um grupo chamado “Grand Slam da Beleza”.

Especialistas no setor, chamados de missólogos, apontam que hoje o Miss Grand ultrapassou a importância do Miss Universo, até então o supra-sumo dos certames. Isso pois, com alto investimento, oferece aos fãs um show super empolgante e grandioso.

O dono do concurso é o empresário Nawat, que investiu muito na última década para que a produção do concurso fosse grandiosa, e logo entrou no grupo dos cinco maiores do planeta. Com sede em Bancoc, na Tailândia, a cada ano o concurso acontece num lugar diferente, e em 2023 será no Vietnã.