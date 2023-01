Foca Lisboa/UFMG

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) lamenta a morte da professora Magda Becker Soares, que teve contribuição de grande relevância na área da alfabetização no Brasil, um desafio para muitos governos ao longo das últimas décadas.

Reconhecida internacionalmente por seu trabalho, Magda Becker Soares foi também vencedora do Prêmio Jabuti em 2017, na categoria Educação e Pedagogia e Livro do Ano, com a obra “Alfabetização: a questão dos métodos” (editora Contexto).