Divulgação

Pela primeira vez, boneco gigante de Renato Russo desfila na Terça-Feira de Carnaval em Olinda (PE)

O evento acontece dia 21/02 e terá concentração a partir das 9h na frente da Igreja do Guadalupe

Estreando no tradicional e conceituado desfile dos bonecos gigantes, o cantor e ídolo Renato Russo terá seu próprio boneco cruzando as ladeiras de Olinda na terça-feira de Carnaval, dia 21 de fevereiro. A concentração será na frente da Igreja do Guadalupe, a partir das 9h.

Um momento histórico para todos os amantes da música e dessa grande festa da cultura brasileira, o boneco foi idealizado pelo Fã Clube Legionários Recife em homenagem ao grande artista que conquistou e ainda conquista fãs de todas as gerações.

O boneco gigante foi confeccionado por Silvio Botelho, que é considerado um dos maiores artesãos bonequeiros do país, nome referência e mundialmente conhecido por sua arte.

Vale ressaltar que fundado em 1988, o Fã Clube Legionários Recife é o maior e mais antigo fã clube do norte e nordeste dedicado à banda Legião Urbana em atividade no país e faz tudo de forma totalmente independente.

